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Cyklistika

ŽIVĚČasovka žen na MS v silniční cyklistice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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MS v silniční cyklistice
Zdroj: ČT sport

Úvodními časovkami startuje mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. V akci jsou nejprve ženy, mužský závod i s Mathiasem Vackem startuje v 18:45. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:10.

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Zdroj: ČT sport

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