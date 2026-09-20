Nahrávám video
Úvodními časovkami startuje mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. V akci jsou nejprve ženy, mužský závod i s Mathiasem Vackem startuje v 18:45. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:10.
Nahrávám video
Úvodními časovkami startuje mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. V akci jsou nejprve ženy, mužský závod i s Mathiasem Vackem startuje v 18:45. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:10.
S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.