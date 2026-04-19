Evenepoel se dočkal, premiérově vyhrál Amstel Gold Race

Je dvojnásobným olympijským vítězem, ale nizozemskou klasiku Amstel Gold Race vyhrál poprvé. V prestižním závodě s dojezdem ve Valkenburgu se premiérově radoval Belgičan Remco Evenepoel, když ve spurtu porazil obhájce loňského triumfu Dána Mattiase Skjelmoseho.
Evenepoel se Skjelmosem jeli ve dvojici posledních zhruba 20 kilometrů od okamžiku, kdy se jich v předposledním stoupání na Cauberg neudržel Francouz Romain Grégoire. V cílové rovince ve Valkenburgu pak šestadvacetiletý Evenepoel trpělivě vyčkával na druhé pozici a poté nástupem nedal Dánovi šanci. Skupinu pronásledovatelů přivezl do cíle s dvouminutovým odstupem Francouz Benoit Cosnefroy.
Při absenci Slovince Tadeje Pogačara či některých dalších hvězd potvrdil Evenepoel roli hlavního favorita na vítězství v 60. ročníku závodu, který v roce 2013 vyhrál jako jediný Čech Roman Kreuziger. Lídr týmu Red Bull-Bora-hansgrohe, jenž loni na Amstelu skončil třetí za Skjelmosem a Pogačarem, si připsal sedmou výhru v sezoně a 74. v kariéře.
„Tohle vítězství pro mě znamená hodně. Mám tenhle závod s mnoha malými prudkými stoupáními rád. Je to závod, který je hned pod monumenty. Spurtoval jsem lépe než loni a mám nejhezčí výhru sezony,“ uvedl Evenepoel, jenž se příští neděli utká na posledním jarním monumentu Lutych–Bastogne–Lutych s Pogačarem.
Český cyklista Adam Ťoupalík dokončil závod na 48. pozici s tříminutovým odstupem, Pavel Novák obsadil 125. místo.