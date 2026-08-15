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Cyklistika

August si triumfem na Dlouhých stráních upevnil vedení na Czech Tour. Ježek dojel čtvrtý


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Andrew August vyhrál i ve třetí etapě Czech Tour, která vrcholila závěrečným stoupáním na Dlouhé stráně. Americký cyklista navázal na úspěch z Ještědu a dalším vítězstvím si mírně upevnil průběžné vedení. Nejlepší z českých jezdců Václav Ježek dokončil 171 kilometrů dlouhou etapu jako čtvrtý a celkově mu patří sedmé místo.

Dvacetiletý August, který je nejmladším lídrem v historii Czech Tour, zaútočil dva kilometry před cílem. Krok s ním udržel jen Ital Alessandro Fancellu, druhý muž celkové klasifikace. Americký jezdec stáje Netcompany INEOS před ním vede o 11 sekund.

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Závěr třetí etapy Czech Tour s ohlasem vítěze
Zdroj: ČT sport

Jednadvacetiletý Ježek dorazil do cíle se ztrátou 13 sekund na vítěze. V průběžném pořadí ztrácí na Augusta 52 sekund a na stupně vítězů má bezmála půlminutové manko. Třetí pozici drží třiačtyřicetiletý italský veterán Domenico Pozzovivo.

Elitní český vrchař Jan Hirt skončil ve třetí etapě na 14. místě a celkově je dvanáctý.

Závod, který je poprvé součástí druhé nejvyšší série ProSeries, vyvrcholí v neděli etapou z Kroměříže na Pustevny dlouhou 160 kilometrů.

Výsledky cyklistického závodu Czech Tour: 3. etapa Pardubice – Dlouhé stráně

1. August (USA/Netcompany INEOS) 4:03:39, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -1, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -6, 4. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 5. Breuillard (Fr./TotalEnergies), 6. Svestad-Baardseng (Nor./Netcompany INEOS) všichni -13, ...14. Hirt (ČR/NSN) -25, 22. Monti (ČR/ATT Investments) -54.

Průběžné pořadí: 1. August 11:26:02, 2. Fancellu -11, 3. Pozzovivo -23, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -40, 5. Bock (Něm./Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) -48, 6. Breuillard, 7. Ježek oba -52, ...12. Hirt -1:04, 19. Monti -1:45.

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