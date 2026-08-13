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Cyklistika

Ve Varech se radoval Sheehan, Američan ovládl první etapu Czech Tour


13. 8. 2026Aktualizovánopřed 8 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Spurterský dojezd 1. etapy Czech Tour
Zdroj: ČT sport

Úvodní etapu 18. ročníku Czech Tour z Prahy do Karlových Varů vyhrál Američan Riley Sheehan z týmu NSN. Nejlepší z českých cyklistů byl Dominik Neuman, který dospurtoval jako šestý. V dalších dnech peloton s 21 Čechy a třemi worldtourovými stájemi zamíří postupně z Mladé Boleslavi na Ještěd, z Pardubic na Dlouhé stráně a v nedělním finále z Kroměříže na Pustevny. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

První etapa se startem na Vítězném náměstí v Dejvicích podle očekávání skončila v Karlových Varech hromadným spurtem.

Sheehan v něm předčil Brita Bena Turnera a dojel si pro třetí vítězství v profesionální kariéře. V týmu NSN potěšil i jednoho ze sportovních ředitelů René Andrleho. Třetí skončil Estonec Romet Pajur. Neuman se umístil stejně jako loni nevýše z Čechů. Před rokem byl čtvrtý.

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Ohlasy Neumana a Schurana po 1. etapě Czech Tour
Zdroj: ČT sport

„Posledních třicet kilometrů bylo hodně náročných. Jelo se vysoké tempo, v tom terénu tady to bylo nahoru dolů,“ řekl člen týmu ATT Investments. „V závěru se mi kluci snažili udělat co nejlepší pozici, v posledním kiláku už jsem musel bojovat sám. Šesté místo je celkem slušné, ale chtěl jsem pódium, takže mírné zklamání,“ uvedl Neuman.

Osmnáctý ročník Cech Tour se poprvé koná jako podnik druhé nejvyšší kategorie UCI. Cyklisty čeká nejtěžší trasa v historii s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 km.

Na startu je 18 týmů a více než 120 závodníků. Spolu s NSN a jeho lídrem Janem Hirtem patří do WorldTour také stáje Soudal Quick-Step a Netcompany INEOS.

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Sestřih 1. etapy Czech Tour
Zdroj: ČT sport

Výsledky cyklistického závodu Czech Tour: 1. etapa Praha – Karlovy Vary (163 km)

1. Sheehan (USA/NSN) 3:45:15, 2. Turner (Brit./Netcompany INEOS), 3. Pajur (Est./Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies), 4. McGill (USA/Modern Adventure), 5. Huysmans (Belg./Flanders-Baloise), 6. Neuman (ČR/ATT Investments), ...12. Bittman (ČR/Kasper crypto4me), 23. Monti (ČR/ATT Investments) všichni stejný čas.

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