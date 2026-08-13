Nejtěžší Czech Tour pojedou Hirt, Landa nebo Haig

V pořadí jíž 18. ročník Czech Tour startuje v Praze a k vidění bude velká porce kvalitní světové cyklistiky. Domácí publikum bude upínat pozornost zejména k Janu Hirtovi z NSN Cycling Team. Přímé přenosy sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
Poprvé je čtyřetapový závod součástí UCI ProSeries, druhé nejvyšší kategorie světového kalendáře. Na start se chystá 18 týmů a více než 120 závodníků. V pelotonu by neměl chybět španělský vrchař Mikel Landa z týmu Soudal Quick-Step, Netcompany INEOS přiveze třetího muže Vuelty 2021 Jacka Haiga.
Mezi největší hvězdy pak bude patřit i Francouz Jordan Jegat z TotalEnergies, v posledních dvou letech desátý muž celkového pořadí Tour de France.
„Když se podívám na kombinaci startovní listiny a trasy, čeká nás sportovně mimořádný ročník. Landa, Haig nebo Hirt jsou závodníci prověření nejtěžšími etapami Grand Tours, zároveň přijíždí spousta jezdců, kteří budou chtít proti velkým jménům ukázat vlastní ambice,“ řekl ředitel závodu Leopold König.
Čtyři etapy zavedou peloton z Prahy přes Karlovy Vary, Mladou Boleslav, Ještěd, Pardubice a Dlouhé stráně až do závěrečného finiše na Pustevnách.
„Po loňském ročníku jsme tuto etapu nemohli vynechat, protože na Pustevnách v Beskydech byly desetitisíce fanoušků, atmosféra jako na alpských nebo v pyrenejských kopcích, za což jsme byli tak vděční, že jsme to chtěli zopakovat,“ poznamenal König.
Program vysílání Czech Tour
Program vysílání Czech Tour
Čtvrtek 15:00: 1. etapa Praha – Karlovy Vary, 163 km (ČT2)
Pátek 15:30: 2. etapa Mladá Boleslav – Ještěd, 155 km (ČT sport)
Sobota 15:30: 3. etapa Pardubice – Dlouhé stráně, 171 km (ČT sport)
Neděle 13:00: 4. etapa Kroměříž – Pustevny 160 km (ČT sport)
Bezmála 650 kilometrů a téměř 10 000 nastoupaných metrů znamená nejtěžší trasu v historii závodu. Drama dost možná vyvrcholí až v posledních kilometrech.
„Myslím, že závod má potenciál rozhodnout až opravdu na Pustevnách, protože kdo zaspí na těch posledních dvou kilometrech nahoru, může ztratit celý závod,“ řekl König.
Před poslední Grand Tour ve Španělsku nabízí Czech Tour úplně jiná stoupání. „Je to i dobrý trénink na Vueltu, chceme ukázat to nejtěžší z České republiky a to nejtěžší z lokálních kopců,“ dodal König.