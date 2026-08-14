Tour de FranceTour de France
Tour de France
Přímé přenosy, příběhy, novinky
PrůvodceTrasaVidea
Cyklistika

Novým lídrem Czech Tour je August, zvítězil ve druhé etapě


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Druhou etapu Czech Tour z Mladé Boleslavi na Ještěd vyhrál Američan Andrew August. Nejlepší z Čechů byl třináctý Václav Ježek.

Balík jezdců při stoupání na Ještěd roztrhal zhruba šest kilometrů před cílem větší pád, v němž bylo 15 cyklistů včetně jednoho z favoritů Španěla Mikela Landy nebo Jakuba Otruby i Martina Bárty.

Před poslední zatáčkou před cílem úspěšně zaútočil dvacetiletý August, člen špičkového týmu Netcompany INEOS, a po čtvrtečním triumfu Rileyho Sheehana se postaral o další úspěch pro americké účastníky.

Nahrávám video
Závěr druhé etapy Czech Tour s ohlasem vítěze
Zdroj: ČT sport

Nejlepším z Čechů, kterých do závodu odstartovalo jednadvacet, byl Ježek. V průběžné klasifikaci si polepšil na desátou příčku.

„Mám smíšené pocity, věřil jsem si dneska na lepší umístění. Bohužel jsem už pod kopcem cítil, že nohy nejsou takové, jaké bych si přál. Ale bojoval jsem do posledních vteřin a diváci byli skvělí. Ztráta ale nebyla tak velká, určitě budu bojovat dál,“ řekl Ježek.

Nahrávám video
Hromadný pád v závěru druhé etapy Czech Tour
Zdroj: ČT sport

Málem se do pádu zapletl také. „Nějakých šest kilometrů do cíle jsem od něj byl tak milimetr. Závodník mi spadl na přehazovačku, naštěstí jsem s kolem žádný problém neměl a nespadl jsem. Pak to spadlo znova. Dojezd byl hodně hektický,“ popsal.

Do puntíkatého trikotu pro lídra vrchařské soutěže se oblékl jiný český jezdec Michal Schuran. I ve druhé etapě strávil valnou část dne v úniku a ovládl obě vrchařské prémie Vrchovany a Výpřež.

Letošní 18. ročník je profilově nejtěžší v historii s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 km.

Nahrávám video
Ohlasy Ježka a Schurana po 2. etapě Czech Tour
Zdroj: ČT sport

Výsledky cyklistického závodu Czech Tour – 2. etapa Mladá Boleslav – Ještěd (156 km)

1. August (USA/Netcompany INEOS) 3:37:28, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -2, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -5, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -7, 5. Vansevenant (Belg./Soudal Quick-Step) -9, 6. Covili (It./Bardiani CSF 7 Saber) -13, ...13. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 14. Hirt (ČR/NSN) oba -19, 15. Monti (ČR/ATT Investments) -31.

Průběžné pořadí: 1. August 7:22:33, 2. Fancellu -6, 3. Pozzovivo -11, 4. F. Turconi -17, 5. Vansevenant -19, 6. Covili -23, ...10. Ježek, 13. Hirt oba -29, 15. Monti -41.

Související články

Ve Varech se radoval Sheehan, Američan ovládl první etapu Czech Tour

13. 8. 2026

Ve Varech se radoval Sheehan, Američan ovládl první etapu Czech Tour

Nejtěžší Czech Tour pojedou Hirt, Landa nebo Haig

13. 8. 2026

Nejtěžší Czech Tour pojedou Hirt, Landa nebo Haig
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.