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Cyklistika

Bittner mění tým, bude jezdit po boku Pidcocka


před 13 hhodinami|Zdroj: ČTK

Cyklista Pavel Bittner bude od příští sezony jezdit za tým Pinarello-Q36.5, jehož hlavní hvězdou je Brit Tom Pidcock. Švýcarská stáj oznámila, že s vítězem tuzemské ankety Král cyklistiky za rok 2024 podepsala dvouletou smlouvu.

Bittner nyní závodí za tým Picnic-PostNL, jenž má licenci WorldTour zaručující automatickou účast v nejvýznamnějších závodech. Tu sice Pinarello-Q36.5 ještě nedostal, ale na pozvání pořadatelů i tak startuje na většině závodů včetně všech tří letošních Grand Tours.

„Zpovzdálí jsem sledoval, jak tenhle tým v posledních sezonách rostl. A každý rozhovor mi potvrdil ten samý pocit: je to ambiciózní projekt, ale zároveň tam lidi baví společně závodit. Na rodinné atmosféře mi záleží, protože věřím tomu, že podáváte nejlepší výkony, pokud se vám líbí v prostředí, jehož jste součástí,“ uvedl třiadvacetiletý Bittner.

Olomoucký rodák dal o sobě na mezinárodní scéně výrazně vědět v roce 2024, kdy vyhrál dvě etapy Kolem Burgosu a také jednu na Vueltě. Od té doby český spurtér na vítězství čeká, ale sbíral umístění na stupních vítězů. V této sezoně byl druhý na závodech Scheldeprijs a Bredene Koksijde Classic a třetí v etapě závodu Kolem Algarve. Na letošní Tour de France bylo jeho nejlepším výsledkem páté místo v 8. etapě.

„Za posledních pár sezon jsem se stal komplexnějším jezdcem. Naučil jsem se zůstat klidný v rozhodujících okamžicích a vím, že musím udělat ještě jeden krok. Chci pravidelně vyhrávat, bojovat o vítězství v největších závodech a každým rokem se zlepšovat,“ uvedl Bittner.

Nejlepší léta má před sebou, věří nový šéf

Potenciál do budoucna v bývalém juniorském vicemistru Evropy vidí i generální manažer a zakladatel týmu Doug Ryder. „V teprve 23 letech už má za sebou dvě Tour de France, vyhranou etapu na Grand Tour a prokazuje výrazné zlepšení. Domníváme se, že nejlepší léta jsou stále před ním a jsme rádi, že můžeme podpořit jeho rozvoj na cestě k tomu, stát se jedním z nejlepších spurtérů v profesionálním pelotonu,“ řekl šéf týmu, jenž závodí od roku 2023.

Od loňské sezony je hlavní osobností stáje Pidcock, bývalý mistr světa v cyklokrosu a dvojnásobný olympijský vítěz v cross country na horských kolech. Loni byl třetí na Vueltě, letos devátý na Tour de France a vyhrál klasiku Milán–Turín.

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