Hezký výsledek byl na dosah, pocity mám smíšené, bilancuje Bittner po Tour

Pavlu Bittnerovi se nepodařilo na Tour de France vylepšit osobní maximum z loňské premiéry v podobě čtvrtého místa. Jeho letošním maximem zůstala pátá příčka z 8. etapy, při dvou slibně rozjetých závěrech ho zastavil pád. I proto má lídr worldtourové stáje Picnic PostNL po letošním 113. ročníku slavného závodu smíšené pocity.
„Opouštím Tour se smíšenými pocity. Dvakrát jsem měl na dosah ruky dobrý výsledek, ale pokaždé mi tam skočila nějaká věc, která mě o ten dobrý výsledek připravila. Dvakrát jsem měl pád,“ řekl Bittner.
Třiadvacetiletý závodník cítil dobrou šanci ve 12. etapě, namísto etapového vavřínu si z ní ale nakonec odnesl jen odřeniny. Kvůli poranění dlaně se dokonce chvilku vznášel otazník nad jeho pokračováním v závodě. Věřit v úspěch ale nepřestal do posledních chvil, o nápravu se toužil poprat v nedělní poslední etapě.
„Etapa byla zkrácená, ale o to intenzivnější to pak bylo. Od prvního výjezdu na Montmartre se jel doraz. A tím, jak bylo sucho, to bylo o dost rychlejší. Cítil jsem se silný. Ráno jsem se probudil trošku s nachlazením, ale na kole mi to vůbec nevadilo,“ přiblížil Bittner.
„Věděl jsem, že to je dobrá šance, tak jsem do toho šel naplno a po hlavě, na sto procent. Do posledního Montmartre jsem také byl v super pozici a připravený sprintovat o dobrý výsledek v etapě, ale bohužel jsem spadnul. Hodně mě to mrzí,“ litoval Bittner.
Omezená příprava
Jedno zásadní pozitivum přesto našel. „Naštěstí se mi nic nestalo, jsem jen odřenej, což je tedy docela zázrak,“ uvedl cyklista, jenž si v polovině května poranil vazy v kotníku a zdravotnímu stavu musel přizpůsobit také přípravu na start na Staré dámě.
„Příprava byla po tom zranění krátká, říkal jsem si, že by to mohlo konečně někde klapnout, ale bohužel se tak nestalo. Nezbývá než doufat a makat i do budoucna, aby se člověk na Tour znovu připravil a udělal nějaký hezčí výsledek,“ prohlásil Bittner.
„Rád bych poděkoval českým fanouškům, protože mi udělali obrovskou radost a hrozně moc jsem si užíval, jak nám fandili. Strašně si toho vážím,“ doplnil. Po návratu z Francie ho čeká pár dnů volna. „Dalším závodem bude Hamburk a pak nejspíš Renewi Tour,“ nastínil nejbližší program.