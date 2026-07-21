Bittner: Ve středeční etapě je šance padesát na padesát a v Paříži necháme všechno

Osobní cíl zatím nesplnil, ale šanci ještě má. Pavel Bittner se chtěl na Tour de France umístit mezi nejlepšími třemi cyklisty v některé z etap, ale věří, že závěrečný týden nějakou příležitost přinese. Po druhém volném dni na Staré dámě přijde na řadu časovka, ale poté ve středu nadějná etapa pro jeho plány. Přímý přenos časovky startuje od 13:45 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Dohromady s časovkou máme teď takové dva volnější dny. Ve středeční etapě pak je ještě šance padesát na padesát, že by to mohlo být v závěru pro sprintery. Může to být hodně těžký den pro únik, ale i šance pro sprint,“ řekl Bittner.
„Půjdeme do toho naplno. Na horské etapy tady nemáme závodníky, to je realita. Takže musíme využít každé příležitosti, která dává smysl. Pak přijdou na řadu hodně těžké etapy a nakonec v Paříži ta napůl klasikářská etapa, necháme tam všechno,“ uvedl Bittner.
Právě finiš třítýdenního závodu ho motivuje. „Minulý rok se mi tam jelo hodně fajn. Bylo to hodně o poziční jízdě – je to takové kritérium, zhruba dvouminutový kopec, který není ani tak prudký, a tentokrát je cíl ještě o něco dál po posledním stoupání. Moc se na to těším, bude to příležitost se ukázat, závodit aktivně a udělat nějaký hezký výsledek. Člověk navíc ví, že druhý den už nemusí nic, což je také fajn,“ pousmál se Bittner.
Během uplynulého týdne mu do smíchu nebylo. „Určitě to uteklo o dost rychleji než první týden, což bylo i tím, že etapy byly kratší. Byly tam dvě šance na etapu. První se nám trošku nepovedla, při druhé šlo vše, jak mělo, bohužel asi 400 metrů před cílem jsem měl pád,“ mrzelo Bittnera. Ze závěru 12. etapy si odnesl odřeniny.
Chvilku byl dokonce otazník nad jeho pokračováním v závodě, zejména kvůli odřené dlani. „Naštěstí jsem ale neměl žádné velké následky. Jen ty odřeniny, které ještě léčím, ale už by to mělo být dobré. V dalších etapách už jsem jen nějak přežíval, abych je dokončil, ale v kopcích jsem se cítil docela fajn.“
Po pádu skončil 113. ročník „Staré dámy“ pro dvojnásobného vítěze Tour de France Dána Jonase Vingegaarda, jenž si v neděli zlomil klíční kost. „Slyšeli jsme ve vysílačce, že tam byl velký pád. Až po závodě jsem se dozvěděl, že to bylo na kruháči. Vingegaardovi se tam sešlo hodně věcí dohromady, ale to se někdy stává,“ podotkl Bittner.
Jednou z nich byla i dopingová kontrola ve dvě hodiny v noci, byť se na ni Vingegaard nevymlouval. „Ještě nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel dříve než v šest ráno nebo po půl desáté večer. Myslím, že to bylo dost nešťastné načasování. Kdyby to udělali všem stejně ve stejný čas, tak OK, ale takhle... Spánek je na konci druhého týdne hodně důležitý,“ uvedl třiadvacetiletý jezdec stáje Picnic PostNL.
Vingegaard byl druhým jezdcem celkového pořadí, s jeho odstoupením se lídr Tadej Pogačar ze Slovinska opět přiblížil vyrovnání rekordu v podobě již pátého triumfu.
„Bude hodně zajímavé sledovat UAE, zda budou třeba trošku více defenzivní, ale myslím, že tím, jak jsou silní, tak budou chtít pořád závodit. A zkusí možná ještě posunout třetího Del Tora v celkovém pořadí, i když to pro ně není priorita. Otázkou také je, jak na něho dolehne ten pád, protože ani on se mu nevyhnul,“ přemítal Bittner.
Nadšený je z čím dál většího počtu českých fanoušků podél trati. „To je úplně boží. Jak se Tour trasou přiblížila Česku, na každém stoupání je jich strašně moc a vždy mi to vyloudí úsměv na tváři. Občas jim hodím pár bidonů nebo jedu po zadním kole a pozdravím. I když je ve žlutém Slovinec, tak je k vidění víc českých vlajek než slovinských, za to klobouk dolů,“ ocenil.
Volný den prožil podobně jako před týdnem. „Jen teď jsme v lepším prostředí a v lepším hotelu, což je fajn. Tentokrát jsme se jeli projet na časovkářském kole, protože nebude prostor projet si trať časovky, tak jsme to vyřešili takhle. Najeli jsme nějakých 62 kilometrů, pak oběd a do večera pak už jen masáž a relax,“ řekl Bittner.