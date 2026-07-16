Vacek v divokém závěru útočil, Bittner spadl. Potřetí slaví Merlier

Zřejmě poslední sprinterskou etapu letošní Tour de France vyhrál ve finiši Tim Merlier. Belgičan slaví potřetí na letošním závodě. Velmi aktivní byl v závěru také Mathias Vacek. Naopak v hromadném pádu na cílové rovince šel k zemi další z Čechů Pavel Bittner. Incident, ve kterém si klíční kost zlomil Fernando Gaviria, odnesl odřeninami.
Krátce po startu na automobilovém okruhu Magny Cours, který využíval do roku 2008 i seriál formule 1, se do úniku znovu vydal Francouz Baptiste Veistroffer. Závodník týmu Lotto Intermarché je na letošní Tour zřejmě tím nejaktivnějším cyklistou a ve dvanácté etapě to jen potvrzoval.
Po většinu dne jel sám, jen v polovině etapy na několik desítek kilometrů dostal společnost trojice jezdců, v níž byl i doyen pelotonu Damiano Caruso. Nemělo to ale dlouhého trvání a záhy byl Veistroffer zase sám, jediný proti celému pelotonu.
Změna přišla pětatřicet kilometrů před cílem, kdy Veistrofferovo osamocené utrpení ukončil nástup Američana Quinna Simmonse. Jeho útok oddělil od pelotonu patnáctičlennou skupinu, v níž byl kromě Filippa Ganny také Mathias Vacek. Český jezdec zkoušel za pomoci několika týmových kolegů dvakrát zbytku pole ujet, ale v obou případech jej soupeři pokryli.
Po záplavě nástupů různých závodníků se šlo do hromadného finiše. V něm nezaviněně spadl Fernando Gaviria, přes kterého šli k zemi i další závodníci včetně Pavla Bittnera nebo středečního vítěze Sörena Waerenskjolda. Pro Gaviriu Tour skončila zlomenou klíční kostí, český sprinter vyvázl s odřeninami.
Pádu se vyhla jen hrstka jezdců, z níž byl nejrychlejší Tim Merlier, který si připsal třetí vítězství na letošním závodě. Za ním se seřadili Olav Kooij, Jasper Philipsen a Biniam Girmay.