Bettiol se po pěti letech dočkal etapového vítězství, 13. etapu Gira vyhrál po úniku

Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d’Italia a po pěti letech se dočkal druhého etapového vavřínu na domácím závodu Grand Tours. Růžový dres lídra uhájil portugalský jezdec Afonso Eulálio, který přijel do cíle 189 km dlouhé trasy do Verbanie v hlavním pelotonu s odstupem více než 13 minut.
Bettiol byl součástí početného úniku, který se vytvořil po zhruba 50 kilometrech, a dojel společně s desetiminutovým náskokem na hlavní pole až pod poslední kopec. Ve stoupání na vrchol Ungiasca dvaatřicetiletý Ital zaútočil a vybojoval první letošní vítězství a celkově deváté v kariéře.
Na úspěch čekal dva roky od triumfu na italském silničním šampionátu. „Nezáleží na tom, jestli jsem naposledy vyhrál před dvěma nebo ještě více lety. Pokud vyhrajete takto, dva roky čekání se nezdají těžké,“ řekl při rozhovoru v cíli. „Dneska jsem – čistě teoreticky – vyhrál už před startem, protože jsem tu měl celou rodinu i moji druhou rodinu, protože moje přítelkyně pochází přímo z Verbanie. To, že jsem tady všechny blízké měl, pro mne už samo o sobě bylo vítězství, ale vyhrát takhle, to je něco, co si s sebou ponesu navěky,“ dodal.
Nejdéle s ním držel krok Nor Andreas Leknessund, který se v patnáctičlenné skupině uprchlíků pokusil o nástup hned na úpatí, brzy ale odpadl a nakonec se musel podruhé na letošním Giru spokojit s druhým místem. Bettiol ve sjezdu náskok zvýraznil až na 25 sekund. Na třetím místě finišoval s odstupem 44 sekund Belgičan Jasper Stuyven.
„Znal jsem každou zatáčku, každý kilometr finále - tohle stoupání znám opravdu dobře. Jel jsem ho před pár měsíci na motorce a několikrát jsem si prohlédl video ze sjezdu. Věděl jsem, že poslední kilometr musím jet naplno a že tu budou vynikající vrchaři, ale byl jsem si jistý, že jsem na tom dobře,“ řekl Bettiol. „Jsem šťastný, že jsem konečně vyhrál s tímhle týmem,“ dodal jezdec stáje Astana.
Peloton se všemi hlavními favority včetně Jana Hirta dojel do cíle v poklidu s odstupem 13:06 minuty. Nejlepší český cyklista byl klasifikován na 43. příčce a v celkovém pořadí mu patří 17. místo. Na lídra ztrácí 7:53.
Eulálio dnes dojel na 17. místě, o tři příčky před největším adeptem na titul Jonasem Vingegaardem a průběžném hodnocení před ním vede o 33 sekund. Dánský cyklista ale podle očekávání na růžový dres zaútočí už v sobotu, kdy peloton čeká náročný terén v údolí Aosta.
Na trase 14. etapy dlouhé 133 km čeká jezdce 4209 výškových metrů. Z celkem pěti klasifikovaných stoupání jsou tři první kategorie, poslední je 16,6 km dlouhý výjezd s průměrným sklonem sedm procent do lyžařského střediska Pila.
Výsledky cyklistického Gira d’Italia
Cyklistický etapový závod Giro d’Italia – 13. etapa (Alessandria–Verbania, 189 km):
1. Bettiol (It./XDS Astana) 3:51:33, 2. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -26, 3. Stuyven (Belg./Soudal-Quick Step), 4. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost), 5. Donovan (Brit./Pinarello-Q36.5 Pro), 6. Kench (N. Zél./Groupama-FDJ United) všichni -44, ...43. Hirt (ČR/NSN) -13:06, 145. M. Kopecký, 157. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -21:56.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 52:15:17, 2. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -33, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -2:03, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:30, 5. O’Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:50, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:12, ...17. Hirt -7:53, 144. M. Kopecký -2:45:42, 147. T. Kopecký -2:48:18.