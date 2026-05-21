Segaert zaskočil spurtery a ovládl 12. etapu Gira

Alec Segaert dokonale zaskočil všechny spurtérské týmy, jimž měla dvanáctá etapa Gira d'Italia vedoucí z Imperia do Novi Ligure vyhovovat. Třiadvacetiletý Belgičan vyhrál po sólovém úniku, ke kterému nastoupil 3,5 kilometru před cílem, a připsal si životní úspěch. Růžový trikot lídra udržel jeho portugalský kolega ze stáje Bahrain Victorious Afonso Eulálio.
„Vymyslel jsem si to včera večer,“ řekl Segaert. „Závod se pak vyvíjel skvěle. Ve stoupání se jelo na doraz a v závěru za to museli vzít kluci ze spurtérských týmů, ale už byli se silami na limitu. A to byla moje chvíle,“ dodal.
Pro první velké vítězství si Segaert dojel s náskokem tří sekund před krajanem Toonem Aertsem, třetí skončil Guillermo Thomas Silva z Uruguaye. Ve stejném čase byl v cíli na 28. příčce i Jan Hirt.
„Tohle je moje první Giro, je to proto fantastický úspěch. Zatím jsem tady jezdil jen v mládežnických kategoriích. Navíc jako tým máme i růžový trikot, takže to je prostě paráda,“ přidal Segaert.
V průběžném pořadí je v čele stále Eulálio s náskokem 33 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Čtyřiadvacetiletý Portugalec v etapě obsadil 47. místo, dvojnásobný vítěz Tour de France skončil na 32. příčce.
Hirtovi v průběžném pořadí se ztrátou sedmi minut a 53 sekund patří 18. místo. Bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí dnes obsadili 132. a 137. místo a v celkové klasifikaci jejich ztráta narostla na dvě hodiny a téměř čtyřicet minut.
Cyklistický etapový závod Giro d'Italia – 12. etapa (Imperia – Novi Ligure, 175 km):
Cyklistický etapový závod Giro d'Italia – 12. etapa (Imperia – Novi Ligure, 175 km):
1. Segaert (Belg./Bahrain Victorious) 3:53:00, 2. Aerts (Belg./Lotto Intermarché), 3. Silva (Arg./XDS Astana), 4. Vernon (Brit./NSN), 5. Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step), 6. Aular (Ven./Movistar), ...28. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 132. M. Kopecký, 137. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -11:57.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 48:10:38, 2. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -33, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -2:03, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:30, 5. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:50, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:12, ...18. Hirt -7:53, 144. M. Kopecký -2:36:52, 146. T. Kopecký -2:39:28.