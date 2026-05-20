Triumf číslo tři pro Narváeze. Tentokrát porazil Mase

Ekvádorec Jhonatan Narváez vyhrál svou třetí etapu na italském Giru. Ve finiši jedenáctého dne porazil Enrica Mase. Celkové pořadí dál vede Portugalec Afonso Eulálio o 27 sekund před Jonasem Vingegaardem, Jan Hirt je osmnáctý.
Narváez v závěrečném spurtu dvou uprchlíků těsně porazil Španěla Enrica Mase a navázal na prvenství ze čtvrté a osmé etapy. Během šesti startů na Giru devětadvacetiletý člen stáje UAE Team Emirates-XRG ovládl pět etap.
Mas si připsal 21. druhé místo v kariéře. Na vítězství čeká jednatřicetiletý jezdec už téměř čtyři roky, dosud jich nasbíral šest. Na Grand Tour ještě nevyhrál.
První velká skupina s favority projela cílem v Chiavari po 195 kilometrech s více než tříminutovým mankem.
Narváez s Masem svedli souboj o vítězství poté, co se v posledním stoupání odtrhli od dalších jezdců v úniku. Španěl v cílové rovince zaútočil za zadní pozice, ale Ekvádorec ho před cílovou čárou předstihl. „V kopci měl Mas nejvíce sil a já věděl, že musím jet podle svého. Snažil jsem se jenom držet,“ řekl Narváez. „Ve sprintu jsem se lekl, protože mě málem natlačil do bariéry. Jel jsem hranu, celý den se závodilo na plný plyn. Nezávodí se jen ve stoupání, ale i ve sjezdech,“ dodal vítěz etapy.
Pronásledovatele dovedl do cíle Ital Diego Ulissi, který obsadil třetí místo.