Cyklistika

Azzaro přespurtoval Pidcocka, mezi ženami vyhrála short track v Novém Městě Pieterseová


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Závěr short tracku mužů v Novém Městě
Zdroj: ČT sport

Short track na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Mathis Azzaro a Puck Pieterseová z Nizozemska. Ondřej Cink dojel na 31. pozici, Adéla Holubová skončila pětatřicátá.

Azzaro ve finiši přespurtoval největší hvězdu startovního pole Toma Pidcocka a navázal na triumf z úvodního short tracku sezony v Koreji.

Britský dvojnásobný olympijský vítěz Pidcock odkroužil čtyři z devíti kol na chvostu pořadí, ale postupně se prodral vpřed a v závěru diktoval tempo. Finální nástup ale do vítězného konce nedotáhl, v cílové rovince ho předjel Azzaro. Třetí skončil Švýcar Dario Lillo.

Nahrávám video
Ohlasy Ondřeje Cinka a Mathise Azzara
Zdroj: ČT sport

Cink se od startu pohyboval kolem třicáté pozice. „Byl to hodně těžký závod. Sice jsem byl furt v té velké skupině, ale nebyl jsem schopný se posouvat víc dopředu. Vůbec jsem ani nesvěsil nohy na chvilku a poslední dvě kola mi to chybělo. Tam už jsem byl úplně na limitu a nohy mi vadly. Úplně spokojený s výkonem nejsem,“ řekl.

Nahrávám video
Závěr short tracku žen v Novém Městě
Zdroj: ČT sport

Závod žen, v jehož finiši Pietrseová předčila Rakušanku Lauru Stiggerovou a Švýcarku Nicole Kollerovou, ovlivnil pád favoritky Alessandry Kellerové na asfaltovém úseku.

Úřadující mistryně světa v short tracku po vlastní chybě závod nedokončila, na zemi se švýcarskou spolufavoritkou skončila i hvězdná krajanka Jolanda Neffová. Trojnásobná celková vítězka SP dorazila do cíle s velkou ztrátou na 33. pozici.

Nahrávám video
Ohlasy Adély Holubové a Puck Pieterseové
Zdroj: ČT sport

O dvě příčky za ní skončila jediná česká závodnice na startu Holubová. „Povedl se mi start, to se mi normálně nestává. Neměla jsem ale na to úplně vydržet ve skupině. Moje slabé místo bylo ve výjezdu do zatáčky, tam mi to vždycky cuklo a pak je to těžké dojíždět, když jede skupina pohromadě a já jedu sama. To byla taková dnešní moje brzda,“ řekla česká bikerka.

Související články

Bukovská dojela třetí v short tracku juniorek v Novém Městě

21. 5. 2026

Bukovská dojela třetí v short tracku juniorek v Novém Městě

Van der Poel vs. Pidcock. Novoměstské závody horských kol lákají na hvězdný souboj

20. 5. 2026

Van der Poel vs. Pidcock. Novoměstské závody horských kol lákají na hvězdný souboj
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.