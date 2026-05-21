Bukovská dojela třetí v short tracku juniorek v Novém Městě

Barbora Bukovská skončila třetí v short tracku juniorek na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Sedmnáctiletá reprezentantka nestačila na vítěznou Švýcarku Anju Grossmannovou a Američanku Sophii Wellmeierovou. Bukovská bude v neděli na Vysočině obhajovat ve své kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country.
Bukovská, jež se na konci ledna stala v nizozemském Hulstu juniorskou mistryní světa v cyklokrosu, zaostala za vítězkou o pět sekund, od stříbra ji dělily dvě.
Zároveň pro sebe rozhodla souboj českých reprezentantek, o čtyři sekundy po ní projela cílem Lucie Grohová, bronzová medailistka ze zmíněného závodu juniorek na letošním MS. Pátá skončila Justýna Novotná s mankem dalších šesti sekund.
„Bylo to dneska hrozně těžké. Jela jsem ve vysokých tepech, takže závod byl strašně náročný, ale jsem moc spokojená. Od začátku jsme jely velké bomby. Většinu závodu jsem strávila v čele, takže v závěru už mi chyběly síly do finiše. Bohužel to tak dopadlo, ale trošku jsem s tím už počítala. Přece jenom, když jedete v háku a na chvíli svěsíte nohy, je to pak v cíli úplně jiné,“ řekla Bukovská serveru mtbs.cz.
Nejlepším českým juniorem byl na 13. místě Josef Kuchař, zvítězil Australan Connor Wright.
V pátek bude program ve Vysočina Areně pokračovat short trackem v kategoriích do 23 let.
SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě – short track
Junioři: 1. Wright (Austr.) 15:24, 2. Filippi (Fr.) stejný čas, 3. Terho (Fin.) -1, ...13. Kuchař -18, 22. Pokorný -31, 29. Novák -56, 38. Lehký (všichni ČR) -2:06.
Juniorky: 1. Grossmannová (Švýc.) 1:40, 2. Wellmeierová (USA) -3, 3. Bukovská -5, 4. Grohová -9, 5. Novotná -15, 20. Srnská -54, 23. Salaquardová -59, 20. Vávrová (všechny ČR) -1:11.