Van der Poel vs. Pidcock. Novoměstské závody horských kol lákají na hvězdný souboj

Světové cyklistické hvězdy Mathieu van der Poel a Tom Pidcock přislíbili účast na Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Jet by měli nejen nedělní závod cross country, ale už i sobotní short track. Souboj dalších účastníků slibuje vyrovnanou podívanou a bez šancí není ani český reprezentant Ondřej Cink. Přímý přenos nabídne v sobotu a v neděli ČT sport nebo ČT2.
„Na to nejde najít nic než pozitiva. Pro fanoušky i pro pořadatele je to to nejlepší, co jsme se mohli dozvědět,“ řekl ve Sportovních zprávách k účasti dvou globálních hvězd předseda organizačního výboru novoměstských závodů Petr Vaněk.
Van der Poel předestřel, že se chce opět účastnit i mistrovství světa na horských kolech. „V jeho závodním programu, kdy pojede opět Tour de France, je to okno, kdy se může porovnat se špičkou závodů horských kol, je to vyústění logické,“ podotkl Vaněk.
Dvojnásobný olympijský vítěz Pidcock, který také kombinuje biky se silnicí, zahájí v Novém Městě sezonu. „Tahle trať mu vyhovuje, protože co start, to vítězství,“ shrnul Vaněk s odkazem na vítězství v letech 2021 až 2024.
Program vysílání SP v Novém Městě na Moravě
Sobota
11:05 – Short track žen
11:55 – Short track mužů
Neděle
11:45 – Cross country žen (ČT2)
14:45 – Cross country mužů
Naposledy se oba utkali na novoměstských tratích v roce 2021 a bilanci mají vyrovnanou: van der Poel ho zvítězil v short tracku, Pidcook v cross country.
„Bylo v době covidu, bez diváků. Pokud nám tihle multitalenti předvedou, co v nich je, zvedne to diváky. Mám pocit, že Pidcock je na horském kole trochu víc kovaný,“ nastínil Vaněk.
V posledních letech je dominance těchto jezdců o to cennější, že se cyklistickým světem nese vlna specializace. Loňský ročník Světového poháru byl velmi vyrovnaný, na obzoru se rýsuje mnoho nových talentů.
Ambice má i Ondřej Cink, který si bude chtít spravit chuť po ne příliš vydařeném startu v úvodním závodu v Pchjongčchangu, kde na rozbahněné trati dorazil do cíle dvaačtyřicátý s desetiminutovou ztrátou na vítěze.
Počasí na Vysočině bude odlišné. „Upřímně si ale musíme říct, že novoměstská trať mu ne úplně vyhovuje. Potřebuje kopec nad tři minuty, kdy mu neodskakuje kolo od kořenů,“ začal vypočítávat Vaněk. „Umístění v první desítce bude obrovským úspěchem,“ doplnil.
Juniorské vítězství bude v Novém Městě obhajovat Babora Bukovská, vycházející hvězda české cyklistiky. Přípravu jí ovšem ovlivnil nedávný pád a nemoc.
„Už nějakou dobu trénuje na kole a závodů se zúčastní. Věřím, že bude připravena dobře. Do budoucna to bude, věříme, jedno ze jmen, které bude rezonovat,“ podtrhl Vaněk.