A zase Magnier. Francouz slaví druhý triumf na Giru

Dva triumfy během tří dnů na úvod Gira d’Italia. Skvělý vstup do závodu prožívá Paul Magnier z Francie, když po úvodní etapě ovládl také tu třetí s hromadným dojezdem do Sofie. V růžovém dresu setrvá při přesunu z Bulharska do Itálie Thomas Silva z Uruguaye, vítěz druhého dne.
Dvaadvacetiletý Magnier se v pátek při celkově 27. vítězství v kariéře dočkal prvního na Grand Tours. A v neděli si jezdec týmu Soudal Quick-Step připsal další. Těsně na pásce porazil domácího Jonathana Milana z Lidlu-Trek, jenž začal finišovat příliš brzy.
„Nebyl jsem si jistý, jak to dopadlo. Ale když jsem zjistil, že jsem první, tak jsem extrémně šťastný. O tomhle jsem snil,“ řekl Magnier. Za ním a Milanem dojel v rovinaté etapě dlouhé 175 km na třetí pozici Nizozemec Dylan Groenewegen, stájový kolega obou českých debutantů bratrů Tomáše a Matyáše Kopeckých.
Matyáš Kopecký obsadil 41. místo, ve stejném čase jako vítězný Magnier dojeli i Tomáš Kopecký (91. místo) a vrchař Jan Hirt (96.). V průběžném pořadí si Hirt pohoršil o dvě příčky a je třináctý.
Po dni volna a přesunu do Itálie bude peloton znovu závodit v úterý, mezi městy Catanzaro a Cosenza čeká cyklisty rovinatá etapa v délce 138 km. Giro vyvrcholí po 21 etapách 31. května v Římě.
Výsledky Gira d’Italia
Cyklistický závod Giro d’Italia – 3. etapa (Plovdiv–Sofia, 175 km): 1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:09:42, 2. Milan (It./Lidl-Trek), 3. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), 4. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 5. Malucelli (It./XDS Astana Team), 6. Blikra (Nor./Uno-X Mobility), ...41. M. Kopecký, 91. T. Kopecký (oba Unibet Rose Rockets), 96. Hirt (NSN) všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Silva (Urug./XDS Astana) 13:10:05, 2. Stork (Něm./Tudor), 3. Bernal (Kol./Netcompany INEOS) oba -4, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS), 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) oba -6, 6. Christen (Švýc./UAE Team Emirates-XRG), ...13. Hirt oba -10, 121. M. Kopecký, 130. T. Kopecký oba -7:14.