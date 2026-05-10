Cyklistika

A zase Magnier. Francouz slaví druhý triumf na Giru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dva triumfy během tří dnů na úvod Gira d’Italia. Skvělý vstup do závodu prožívá Paul Magnier z Francie, když po úvodní etapě ovládl také tu třetí s hromadným dojezdem do Sofie. V růžovém dresu setrvá při přesunu z Bulharska do Itálie Thomas Silva z Uruguaye, vítěz druhého dne.

Dvaadvacetiletý Magnier se v pátek při celkově 27. vítězství v kariéře dočkal prvního na Grand Tours. A v neděli si jezdec týmu Soudal Quick-Step připsal další. Těsně na pásce porazil domácího Jonathana Milana z Lidlu-Trek, jenž začal finišovat příliš brzy.

„Nebyl jsem si jistý, jak to dopadlo. Ale když jsem zjistil, že jsem první, tak jsem extrémně šťastný. O tomhle jsem snil,“ řekl Magnier. Za ním a Milanem dojel v rovinaté etapě dlouhé 175 km na třetí pozici Nizozemec Dylan Groenewegen, stájový kolega obou českých debutantů bratrů Tomáše a Matyáše Kopeckých.

Matyáš Kopecký obsadil 41. místo, ve stejném čase jako vítězný Magnier dojeli i Tomáš Kopecký (91. místo) a vrchař Jan Hirt (96.). V průběžném pořadí si Hirt pohoršil o dvě příčky a je třináctý.

Po dni volna a přesunu do Itálie bude peloton znovu závodit v úterý, mezi městy Catanzaro a Cosenza čeká cyklisty rovinatá etapa v délce 138 km. Giro vyvrcholí po 21 etapách 31. května v Římě.

Výsledky Gira d’Italia

Cyklistický závod Giro d’Italia – 3. etapa (Plovdiv–Sofia, 175 km): 1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:09:42, 2. Milan (It./Lidl-Trek), 3. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), 4. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 5. Malucelli (It./XDS Astana Team), 6. Blikra (Nor./Uno-X Mobility), ...41. M. Kopecký, 91. T. Kopecký (oba Unibet Rose Rockets), 96. Hirt (NSN) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Silva (Urug./XDS Astana) 13:10:05, 2. Stork (Něm./Tudor), 3. Bernal (Kol./Netcompany INEOS) oba -4, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS), 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) oba -6, 6. Christen (Švýc./UAE Team Emirates-XRG), ...13. Hirt oba -10, 121. M. Kopecký, 130. T. Kopecký oba -7:14.

Související články

Těsný dojezd druhé etapy Gira ovládl Silva a posunul se do čela závodu

9. 5. 2026

Těsný dojezd druhé etapy Gira ovládl Silva a posunul se do čela závodu

Závěrečný spurt na úvod Gira ovlivnil hromadný pád, vyhrál Magnier

8. 5. 2026

Závěrečný spurt na úvod Gira ovlivnil hromadný pád, vyhrál Magnier
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.