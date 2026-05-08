Závěrečný spurt na úvod Gira ovlivnil hromadný pád, vyhrál Magnier

Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Magnier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po 147 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců.
Magnier ve finiši předčil Dána Tobiase Lunda Andresena a Brita Ethana Vernona. Dvaadvacetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step si připsal 27. vítězství v kariéře, ale první na jedné z Grand Tours.
Vrchař Jan Hirt zahájil své deváté Giro 63. místem. Čeští debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149., respektive 162. pozici.
V Bulharsku se pojedou ještě dvě etapy. V sobotu je na programu trasa z Burgasu do Veliko Tarnova dlouhá 221 km.
Giro d'Italia – 1. etapa (Nesebar – Burgas, 147 km)
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:21:08, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Vernon (Brit./NSN), 4. Milan (It./Lidl-Trek), 5. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Lonardi (It./Polti VisitMalta), ...63. Hirt (ČR/NSN), 149. M. Kopecký, 162. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.