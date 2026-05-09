Cyklistika

Těsný dojezd druhé etapy Gira ovládl Silva a posunul se do čela závodu


9. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Uruguay má premiérového etapového vítěze Gira d’Italia. Druhou etapu vyhrál Thomas Silva z Astany a zapsal se do dějin cyklistiky jihoamerické země. Ve finiši po 221 kilometrech z Burgasu do města Veliko Tarnovo porazil druhého Němce Floriana Storka a třetího Itala Giulia Cicconeho a propracoval se do čela průběžného pořadí. Jan Hirt skončil šestnáctý ve stejném čase jako Silva.

Čtyřiadvacetiletý Silva v závěru využil zpomalení vedoucí čtveřice jezdců v čele s největším favoritem Jonasem Vingegaardem. Peloton Dána i s ostatními těsně před páskou dostihl a po prozkoumání cílové fotografie mohl Silva slavit životní úspěch.

„Věděl jsem, že mám formu i že je dost těžké vyhrát etapu na Grand Tour. To, že se nám to povedlo tak brzy, nám dodá klid do zbytku závodu,“ řekl Silva, který se při debutu v závodech „velké trojky“ dočkal nečekaného triumfu. „Byl to náročný finiš, ale díky Christianu Scaronimu, který byl hodně aktivní, jsem se držel vpředu. Klíčové bylo zůstat klidný a začít spurt v pravý čas. Tohle vítězství je maximum, v co jsem mohl doufat,“ doplnil.

Stejně jako v pátek se ani druhá etapa se třemi vrchařskými prémiemi neobešla bez pádu. Zhruba 20 kilometrů před koncem se do něj v zatáčce na kluzké silnici zapletla asi dvacítka jezdců, mezi nimiž byli i Adam Yates, Wilco Kelderman či Jay Vine. Vinea, který narazil hlavou do svodidel, musela sanitka odvézt do nemocnice a závod byl na chvíli neutralizován. Yates, lídr stáje UAE Emirates, dokončil etapu se zkrvavenou tváří se ztrátou téměř 14 minut na vítěze.

V Bulharsku se pojede ještě nedělní rovinatá etapa z Plovdivu do Sofie, poté se peloton přesune do Itálie.

Výsledky cyklistického Gira d’Italia

Druhá etapa (Burgas – Veliko Tarnovo, 221 km): 1. Silva (Urug./XDS Astana) 5:39:25, 2. Stork (Něm./Tudor), 3. Ciccone (It./Lidl -Trek), 4. Scaroni (It./XDS Astana), 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sobrero (It./Lidl-Trek), ... 16. Hirt (NSN) všichni stejný čas, 110. M. Kopecký, 111. T. Kopecký (oba Unibet Rose Rockets) oba -7:04.

Průběžné pořadí: 1. Silva 9:00:23, 2. Stork, 3. Bernal (Kol./Netcompany Ineos) oba -4, 4. Arensman (Niz./Netcompany Ineos), 5. Ciccone oba -6, 6. Christen (Švýc./UAE Team Emirates), ... 11. Hirt oba -10, 129. M. Kopecký, 132. T. Kopecký oba -7:14.

