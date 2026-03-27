Čínští curleři porazili na MS Čechy posledním kamenem

Porážkou s Čínou 7:8 zahájili čeští reprezentanti v curlingu světový šampionát konaný v americkém Ogdenu. Tým skipa Lukáše Klímy ve složení Klíma, Lukáš Klípa, Marek Černovský a Martin Jurík má za cíl dostat se mezi nejlepší šestku, což by znamenalo účast v play-off.
Češi začali lépe a vedli 3:1, Čína ale v šestém endu čtyřmi body stav otočila. Klímův tým dokázal vyrovnat a znovu převzít vedení. V napínavém a vyrovnaném souboji Češi ještě před posledním endem vedli 7:6. Utkání rozhodl až poslední kámen, jímž soupeři získali dva body.
Češi si účast na MS vybojovali šestým místem na mistrovství Evropy. Vedle olympijských her se pro český tým jedná o druhý vrchol sezóny. Čína vloni skončila čtvrtá, Češi ji přitom nedávno právě na olympijských hrách porazili 10:5.
Světový šampionát se hraje systémem každý s každým v rámci jedné třináctičlenné skupiny. V základní části turnaje tak čeká Klímův tým ještě 11 zápasů. Jeho dalšími soupeři budou v sobotu Německo a Norsko.
Šest nejlepších týmů postoupí do play-off. První dvě reprezentace postoupí přímo do semifinále, další čtyři budou hrát kvalifikaci o účast v semifinále.
Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadil český tým osmé místo, na MS je jeho maximem sedmá příčka.