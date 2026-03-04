Curling

Čeští curleři touží zabojovat na domácím mistrovství Evropy o medaile


Čeští curleři by chtěli na listopadovém mistrovství Evropy v Ostravě bojovat o medaile. Ženský tým bude na šampionátu především sbírat zkušenosti. O složení reprezentačních výběrů rozhodnou tento měsíc národní šampionáty.

Na nedávných olympijských hrách vybojoval český mužský tým osmé místo. „Do Itálie přijela spousta českých fanoušků a z jejich podpory jsme byli nadšeni. I proto se moc těšíme na domácí mistrovství Evropy,“ řekl skip Lukáš Klíma.

Věří, že se na šampionát se svým týmem kvalifikuje a zabojuje o medaili. Historickým úspěchem českých curlerů je evropský bronz z roku 2012, který v Karlstadu získal tým vedený Jiřím Snítilem.

„Český curling za poslední roky udělal výrazný výkonnostní posun a udělení pořadatelství takto významné akce je důkazem, že patříme mezi respektované evropské federace,“ řekla předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen.

Cílem je vytvořit v hale s kapacitou 3000 míst nezapomenutelnou atmosféru pro hráče i fanoušky. „Věříme, že šampionát naváže u českého publika na curlingový boom, který vypukl během olympijských her v Cortině, a přiblíží náš sport široké veřejnosti,“ dodala.

V Ostravě se představí deset mužských celků a 11 ženských týmů, domácí výběr obdržel divokou kartu. „Bylo by nám líto, kdybychom na prvním mistrovství v Česku nemohli představit oba české týmy,“ řekla Frederiksen.

„Pevně věříme, že kluci na mistrovství Evropy zabojují o medaile a potěší domácí publikum. Pro holky půjde především o získání cenných zkušeností, ale určitě na ostravském ledě budou chtít nechat vše,“ dodala.

Mistrovství Evropy se uskuteční od 27. října do 1. listopadu.

