Závěrečný zápas na olympijských hrách proti Švédům českým curlerům vyšel, zvítězili 10:4. Verdikt, jestli dobrý konec vše napravil, si nechá tým Lukáše Klímy na pozdější dobu, v první chvíli po skalpu obhájců olympijského prvenství zářili Češi spokojeností. Patří jim osmé místo. Velké díky mířili především k vřele podporujícím českým fanouškům.
Výsledek, za který se nebudou stydět. Čeští curleři na závěr děkovali skvělým fanouškům
„Švédové měli šance, poslední kameny jsme hráli poměrně riskantní,“ shrnul skip Klíma poslední vystoupení.
Švédský skip a živoucí curlingová legenda Niklas Edin potvrzoval, že se mu turnaj nepovedl, a nevyhnul se několika chybám. V šestém endu přenechal místo náhradníkovi Simonu Olofssonovi.
Češi působili uvolněně. „Hráli jsme odvážné kameny, nehráli jsme tak opatrně jako v první fázi turnaje. Ty kameny nám vcelku vycházely,“ dodal Klíma.
Češi zakončili první olympijský turnaj s bilancí tří výher a šesti porážek. „Až to budeme hodnotit po emocích, až opadnou, možná to bude jiné. Před turnajem bych 3-6 bral jako trochu málo. Ale potom, jak jsme začali a vstoupili do turnaje, je to skvělý závěr,“ podtrhl Klíma.
„Teď jsme nadšení. Není to výsledek, za který bychom se měli stydět,“ prohlásil pětatřicetiletý český skip.
Sečteno, český curling se pod pěti kruhy neztratil. Příznivce nadchnul start mladého mixu, Julie Zelingrové a Víta Chabičovského, povedená druhá polovina turnaje mužů potvrdila, že Češi patří mezi světovou špičku. „Hrozná vděčnost, že jsme tu vůbec mohli být. Obrovský zážitek zahrát si olympiádu a radost ze závěru turnaje. Ukázali jsme, že tu nejsme tak úplně do počtu,“ uvedl viceskip Marek Černovský.
Další hráči vyzdvihli podporu tribun. „Vždycky je lepší odejít s výhrou než s prohrou. Užil jsem si atmosféru, čeští fanoušci byli skvělí, hrálo se nám o moc lépe,“ vysekl poklonu Lukáš Klípa.
„Co se dělo na stadionu, bylo úžasné. Možná Italové byli občas o něco víc slyšet. Českých vlajek tu bylo tolik. Bylo úžasné to sledovat. Ještě jednou díky,“ doplnil náhradník a nejzkušenější člen týmu Radek Boháč.