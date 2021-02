Fantastická Davidová nezkazila ani ránu a je mistryní světa ve vytrvalostním závodu

Pondělní den volna věnovala tréninku, ale i studiu a přípravě diplomové práce, a i to to byl možná jeden z klíčů úspěchu.

Ve vytrvalostním závodu ale Davidová naplno ukázala, co v ní dřímá.

"Dobře to zní, ale furt tomu moc nevěřím. Měla jsem dneska sakra štěstí, padaly mi dobrý kalibry. Dneska se to obrátilo trošku na mou stranu," řekla Davidová v rozhovoru pro ČT sport.

"Snažila jsem si to trochu srovnat v hlavě a povedlo se. Je to jen jeden závod. Nechci to tady hned vychvalovat a pak o víkendu brečet," zasmála se.

Celkově se poměrně chybovalo, podle českých trenérů za to mohlo hlavně ostré sluníčko, po čtvrt hodině od startu se navíc začal mírně přidávat i vítr.

Kdo ale nechyboval, byla Davidová.

Česká jednička byla po stíhačce zoufalá. V cíli stále opakovala, že netuší, proč nestřílí stoprocentně.

V úterý ovšem Davidová na prvních dvou položkách zapsala nulu a rázem postupovala pořadím vzhůru.

Češka, která dlouhodobě tvrdí, že po zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 s biatlonem možná skončí, pilovala střelbu a všechny terče bílila dál.