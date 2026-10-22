Biatlon

EXKLUZIVNĚVysočina Arena hlásí příjemnou změnu. Fanoušci budou mít díky upravenému startu k biatlonistům blíž

  • ono

před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

V lednu se v Novém Městě na Moravě znovu po roce představí světová biatlonová elita. Díky úpravám v prostoru startu budou mít fanoušci ve Vysočina Aréně k závodníkům ještě blíž. Přímé přenosy ze Světového poháru odvysílá tradičně ČT sport a ČT sport Plus.

Rolby ještě nemají pásy a místo nich stadion na Vysočině brázdí bagr, aby srovnal terénní nerovnost. První metry, kteří biatlonisté a biatlonistky od nového startu pojedou, se odehrají blíže k tribuně.

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Vysočina Arena má nově upravený prostor startu
Zdroj: ČT sport

„Bude to daleko atraktivnější pro diváky, protože závodníky před startem uvidí v mnohem větším detailu. Tím získáme i warm-up prostor, kde si závodníci budou moc před startem udělat pár poslední metrů na lyžích,“ přibližuje sportovní ředitel Vysočina Areny Jan Skřička.

V Novém Městě se od 21. do 24. ledna příštího roku pojedou sprinty, hromadné starty a štafety. Nová sezona začne ale už 26. listopadu ve finském Kontiolahti. Jako úplně první závod SP pojedou muži nejdelší vytrvalostní závod na 20 kilometrů.

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Vítězslav Hornig o přípravě biatlonistů na sezonu
Zdroj: ČT sport

ČT sport bude samozřejmě u toho. V průběhu sezony nabídne téměř devadesát biatlonových přenosů. Včetně vrcholu, kterým bude mistrovství světa, jež tentokrát hostí estonské Otepää.

„V Estonsku fandíme všem menším národům. Takže doufáme, že se třeba i Markéta Davidová vrátí v plné síle a že i další čeští závodníci budou ve formě,“ přeje člen organizačního výboru světového šampionátu Ergo Kukk.

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Biatlonisté pilují střelbu pod Dachsteinem
Zdroj: ČT sport

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