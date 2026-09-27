Na domácím mistrovství v letním biatlonu zářili Voborníková a Mikyska

Českým biatlonovým reprezentantům skončila hlavní část letní přípravy a v Letohradě závodili o domácí mistrovské tituly na kolečkových lyžích. Nejvíc se dařilo olympijské medailistce Tereze Voborníkové a Tomáši Mikyskovi.
Z třiceti terčů minula jen tři: jeden ve sprintu, dva ve stíhačce. Voborníková brala z krátkého závodu v Letohradě stříbro a ze čtyřpoložkového klání zlato. Pomohla jí k tomu nová pažba malorážky.
„Na střelbu mám novýho parťáka. První změna je na hrušce. Když si to dám, tak mám prsty relativně rovně. Další změna jsou nové zásobníky blíž komoře,“ říká v rozhovoru pro ČT sport vítězka stíhačky.
Letní příprava biatlonistce posilněné olympijským i svěťákovým bronzem vyšla. Kromě republikového titulu vyhrála i prestižní exhibici v Drážďanech.
„S takovou lehkostí se mi trénuje. Když jsem teď byla v Drážďanech, tak jsem byla taková prostě furt v takovém trošičku jiným nastavením než kdy dřív,“ myslí Voborníková.
Mezi muži s podobně dobrou náladou odjížděl z Letohradu Tomáš Mikyska. Vyhrál sprint i stíhací závod.
„Doufám v to, že se zas bude dařit, že hned vlastně pojedu od začátku ty Svěťáky, to by bylo fajn,“ doplňuje vítěz sprintu a stíhacího závodu.