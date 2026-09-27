Biatlon

Na domácím mistrovství v letním biatlonu zářili Voborníková a Mikyska


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Na MČR v letním biatlonu se nejvíce dařilo Mikyskovi a Voborníkové
Zdroj: ČT sport

Českým biatlonovým reprezentantům skončila hlavní část letní přípravy a v Letohradě závodili o domácí mistrovské tituly na kolečkových lyžích. Nejvíc se dařilo olympijské medailistce Tereze Voborníkové a Tomáši Mikyskovi.

Z třiceti terčů minula jen tři: jeden ve sprintu, dva ve stíhačce. Voborníková brala z krátkého závodu v Letohradě stříbro a ze čtyřpoložkového klání zlato. Pomohla jí k tomu nová pažba malorážky.

„Na střelbu mám novýho parťáka. První změna je na hrušce. Když si to dám, tak mám prsty relativně rovně. Další změna jsou nové zásobníky blíž komoře,“ říká v rozhovoru pro ČT sport vítězka stíhačky.

Letní příprava biatlonistce posilněné olympijským i svěťákovým bronzem vyšla. Kromě republikového titulu vyhrála i prestižní exhibici v Drážďanech.

„S takovou lehkostí se mi trénuje. Když jsem teď byla v Drážďanech, tak jsem byla taková prostě furt v takovém trošičku jiným nastavením než kdy dřív,“ myslí Voborníková.

Nahrávám video
Exhibici vyhrála Voborníková, Hornig byl sedmý
Zdroj: ČT sport


Mezi muži s podobně dobrou náladou odjížděl z Letohradu Tomáš Mikyska. Vyhrál sprint i stíhací závod.


„Doufám v to, že se zas bude dařit, že hned vlastně pojedu od začátku ty Svěťáky, to by bylo fajn,“ doplňuje vítěz sprintu a stíhacího závodu.

Přečtěte si také

Bezchybná Voborníková vládla letní exhibici v Drážďanech

Bezchybná Voborníková vládla letní exhibici v Drážďanech

Biatlonista Jacquelin si plní cyklistický sen, čekají ho dva závody

Biatlonista Jacquelin si plní cyklistický sen, čekají ho dva závody

Voborníková podruhé v kariéře vyhrála anketu Biatlonista roku

Voborníková podruhé v kariéře vyhrála anketu Biatlonista roku
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.