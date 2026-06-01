Voborníková podruhé v kariéře vyhrála anketu Biatlonista roku

Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková ovládla podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Na trůnu vystřídala Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornig.
Voborníková se v Anterselvě postarala v závodě s hromadným startem o největší úspěch českého biatlonu na letošní olympiádě. Nejúspěšnější reprezentantkou byla i v sezoně Světového poháru, ve které obsadila celkově 12. místo. Rodačka z Vrchlabí byla premiérově zvolena Biatlonistkou roku před dvěma lety.
„Jsem ráda, že se mi podařilo vyhrát anketu podruhé, že to předtím nebyla náhoda,“ radovala se Voborníková. Ocenění převzala den po šestadvacátých narozeninách, které ale s přítelem Mikulášem Karlíkem slavila jen decentně.
Už je v plné přípravě na další sezonu. „Oslava teprve bude. Byl to velmi nabitý tréninkový den, takže jsme byli s Mikulášem aspoň na večeři. Taková minioslava,“ řekla.
I s odstupem několika měsíců je z minulé sezony nadšená. „Jsem neskutečně vděčná, jak se vyvíjela, a budu na to vzpomínat. Nejen na olympiádě, ale i další závody byly vydařené. Navíc jsem teď i z pohledu životního hodně spokojená,“ usmívala se Voborníková, která ještě stále absolvuje rozhovory.
O olympiádě tak často mluví. „I medaili jsem měla stále u sebe. Teď ji ale budu propůjčovat do muzea v Hostinném. Na pár měsíců se jí vzdám,“ řekla.
Životní výsledek jí pomáhá i v tréninku. „Strašně rychle to uteklo a už máme zase přípravu na novou sezonu. Je to velká motivace, na všechny tréninky se mi teď chodí s větší chutí. I do těch těžkých a nepříjemných. O to více vím, že se to vyplácí. Dnes je to taková hezká tečka za sezonou,“ dodala Voborníková.
Nadějí roku byla stejně jako v minulé sezoně zvolena devatenáctiletá Ilona Plecháčová, která se na mistrovství světa juniorů podílela na čtvrtém místě smíšené štafety. V seniorském Světovém poháru byla poté osmnáctá ve vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě. Oceněny byly i úspěšné parabiatlonistky Simona Bubeníčková a Carina Edlingerová.
Do Síně slávy byli uvedeni Jaroslav Soukup a František Schorný. Soukup se zapsal do historie českého biatlonu jako první medailista na olympijských hrách.
V Soči 2014 vybojoval ve sprintu senzační bronz, jako člen smíšené štafety se poté podílel na zisku stříbra. Schorný je spoluzakladatelem a dlouholetým motorem klubu ve Starém Městě pod Landštejnem, kde se podílel na výchově řady biatlonistů, účastníků mistrovství Evropy i světa.
Výsledky ankety o nejlepšího biatlonistu sezony 2025/26
Biatlonista roku: 1. Tereza Voborníková 233 bodů, 2. Michal Krčmář 169, 3. Vítězslav Hornig 132, 4. Tereza Vinklárková 92, 5. Lucie Charvátová 87, 6. Mikuláš Karlík 29.
Naděje roku (junioři a dorostenci): 1. Ilona Plecháčová 60, 2. Vladimír Kocmánek 54, 3. David Eliáš 44.
Trenér roku: Martin Kalous.
Síň slávy: František Schorný, Jaroslav Soukup
Hlasování fanoušků na serveru iDNES.cz: Tereza Voborníková.