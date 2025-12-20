Biatlon

AKTUALIZUJEMEStíhačku v Annecy ovládla Jeanmonnotová, Davidová si odpálila top 10 na stojce


20. 12. 2025Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČT sport

Světový pohár v biatlonu pokračuje sobotními stíhacími závody. Mezi ženami nejrychleji francouzskou tratí projela domácí reprezentantka Lou Jeanmonnotová. Naděje na top desítku držela i Markéta Davidová, která však třemi chybami na první stojce propadla až na celkové 17. místo. Přímý přenos mužského závodu sledujte živě od 14:45 na ČT sport a ČT sport Plus.

