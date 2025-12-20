Světový pohár v biatlonu pokračuje sobotními stíhacími závody. Mezi ženami nejrychleji francouzskou tratí projela domácí reprezentantka Lou Jeanmonnotová. Naděje na top desítku držela i Markéta Davidová, která však třemi chybami na první stojce propadla až na celkové 17. místo. Přímý přenos mužského závodu sledujte živě od 14:45 na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlon
AKTUALIZUJEMEStíhačku v Annecy ovládla Jeanmonnotová, Davidová si odpálila top 10 na stojce
Související články
Českou sedmičku čekají stíhačky. To bude dobrá jízda, těší se Davidová na Voborníkovou po boku
20. 12. 2025
SESTŘIHHornig si bleskovou a bezchybnou střelbou vyjel deváté místo ve sprintu
19. 12. 2025
SESTŘIHSprint v Annecy ovládla Hanna Öbergová, Voborníková dvanáctá, Davidová třináctá
18. 12. 2025