Suverénně nejrychlejší střelbu na francouzské trati v Annecy předvedl český biatlonista Vítězslav Hornig. Do cíle nakonec dojel na devátém místě. Svoji pozici v norské reprezentaci potvrdil triumfem Vetle Sjaastad Christiansen před krajanem Johannesem Dalem-Skjevdalem. Přímý přenos stíhacích závodů mužů i žen sledujte v sobotu na ČT sport a ČT sport Plus.
Hornig vyčistil první návštěvu střelnice za neuvěřitelných 18,4 sekundy, čímž si tak posunul osobní maximum na ležce. „Už na nástřelu jsem si řekl, že do toho dneska půjdu. Zkoušel jsem to na obou trénincích, šlo mi to a na první ráně jsem neminul,“ vysvětlil svoji bleskovou střelbu devátý muž pátečního závodu.
Se stoprocentní úspěšností pokračoval i ve stojce. „Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Sedlo mi to tam krásně, všechny rány byly jisté, žádná nebyla na riziko. Dneska absolutní spokojenost, pochvaloval si svoje působení na střelnici.
Z nejlepší desítky závodníků čisté konto udrželi pouze tři norští reprezentanti Christiansen, Botn a Bakken. Při lepším běžeckém výkonu si tak Hornig mohl koledovat ve Světovém poháru o vylepšení pátého místa z vytrvalostního závodu. Ten však v nepříznivých podmínkách francouzské lokality nepřišel. „Ta trať je tady hodně těžká. Na druhém kopci, kde stojí Zdenda Vítek ze servisu, jsem byl hodně prošitej. A potom teprve přišla ta náročná louka, která je hodně rozbitá tím, že je tam největší frekvence lyžařů. Tam mi to hodně nechutnalo a myslím si, že jsem nejvíc vteřin ztratil právě tam,“ přiznal.
Druhým nejlepším Čechem byl v pátečním startu na 25. místě Michal Krčmář, který naopak skvělý výkon na trati bohužel nepodpořil na střelnici. „Dělám biatlon, takže mi je prd platný, že si můžu urvat nohy ze zadní části těla. Dal jsem tam tři chyby, navíc jsem blbě přebil na ležce, takže jsem tam byl dlouho,“ litoval.
Ani v šestém individuálním závodě se tak nedostal do top dvacítky, přesto stejně jako Hornig bodoval. „Říká se, že sportovci mají zůstat pozitivní. Ale co na tom mám hledat pozitivního? Tohle mě totálně vytáčí. Když vidíte, že váš potenciál je někde a vy toho nejste za tři víkendy dosáhnout, tak vás to prostě štve,“ dodal.
O sedm příček níže skončil po jednom trestném kole Jonáš Mareček, bez bodu skončil na 48. místě Mikuláš Karlík. Adam Václavík se do elitní společnosti Světového poháru vrátil na 65. pozici. Světový pohár v Annecy pokračuje v sobotu stíhacími závody. Program uzavřou v neděli závody s hromadným startem.
