Stíhacími závody pokračuje třetí díl Světového poháru v biatlonu, který hostí francouzské středisko Le Grand-Bornand. Představí se v nich celkem sedm českých reprezentantů, tři ženy a čtyři muži. Nejlepší pozici má Vítězslav Hornig, startovat bude jako devátý muž pátečního sprintu. Přímé přenosy sledujte ve 12:15 a 14:45 na ČT sport, předtím nabízí ČT sport Plus živě také nástřel.
Českou sedmičku čekají stíhačky. To bude dobrá jízda, těší se Davidová na Voborníkovou po boku
Hornig devátým místem zaznamenal dosud nejlepší výsledek v sezoně, navíc se blýskl bezchybnou a nejrychlejší střelbou.
„Ležka za 18,4 sekundy se mi ještě nepovedla,“ uvedl Hornig, který ztratil na vítězného Nora Vetleho Sjaastada Christiansena 23,4 sekundy.
Hornig ztrácel ale v běhu, sám přiznal, že mu to po této stránce moc nechutnalo. Bodovali ještě další dva Češi.
Michal Krčmář obsadil po třech trestných kolech 25. místo, Jonáš Mareček chyboval jednou a skončil o sedm příček níže. Stíhačku pojede také Mikuláš Karlík, jenž doběhl na 48. místě
Než vyjedou na trať muži, čeká stíhací závod biatlonistky. Nejlepší pozici bude mít Tereza Voborníková, která byla s přispěním bezchybné střelby ve sprintu dvanáctá.
V běhu na tom byla o poznání lépe než v předchozích závodech, kdy bojovala s nachlazením. „Ještě trochu dokašlávám, ale už se po zdravotní stránce začínám cítit trošku líp. Kéž by se to už jenom lepšilo, snad jsem už z nejhoršího venku,“ řekla Voborníková.
Za vítěznou Švédkou Hannou Öbergovou zaostala o 47 sekund. Markéta Davidová s jedním trestným kolem skončila hned za Voborníkovou třináctá. Mistryni světa z roku 2021 k tomu pomohl devátý běžecký čas.
Potěšila ji ale hlavně poměrně přesná muška. „Jsem ráda za tu jedničku. Sice jsem to tam dneska prostála a proležela, ale jedničku beru,“ uvedla Davidová.
Na Voborníkovou v cíli ztratila 1,1 sekundy, minimálně v úvodu stíhačky tak pojedou spolu. „To budeme mít docela dobrou jízdu,“ usmívala se Davidová.
Na trati s nimi bude i nejlepší česká biatlonistka aktuální sezony Lucie Charvátová, jež po jednom trestném kole obsadila 31. místo.
Program ve Francii uzavřou nedělní hromadné starty, elitní seriál si pak dá vánoční pauzu a přihlásí se hned zkraje ledna tradiční zastávkou v německém Oberhofu.