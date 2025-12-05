Sprintem biatlonistek pokračuje Světový pohár v Östersundu. Pětice Češek bude chtít vylepšit nejlepší čtyřiadvacáté místo Terezy Voborníkové z individuálu. Přímý přenos sledujte od 15:45 na ČT sport, nástřel už od 15:00 na ČT sport Plus.
Jislová před sprintem: Čím kratší závod, tím lepší. Zatím trochu klesám na mysli
Své samozřejmě v úterý udělal i točící se vítr, každopádně Voborníková byla navíc se třemi chybami jako jediná z českých závodnic na pohárových bodech.
Markétě Davidové se střelecky nedařilo, šest trestných minut ve vytrvalostním závodu znamenalo až čtyřiačtyřicáté místo.
„Mrzí mě ta trojka na ležce. Vůbec nevím, co se tam dělo. Ta mě štve,“ uvedla česká jednička, která v Östersundu v roce 2021 individuál dokonce ovládla a v minulé sezoně zvítězila na úvod sezony v Kontiolahti ve sprintu.
Tereza Vinklárková s Jessicou Jislovou skončily v sedmé desítce pořadí, Lucie Charvátová s osmi střeleckými chybami až v osmé.
„Měli jsme nastřeleno na mírnější vítr, bylo to docela čitelný, bohužel pak nám přišly docela silné poryvy větru, na které bylo potřeba cvakat,“ hodnotil výkon trenér Lukáš Dostál.
„Na střelnici to od Lůcy a Makuly nebylo úplně to pravý. Terka Vinklárková na střelnici neměla úplně špatný výkon, ale v běhu tam ještě něco chybí,“ doplnil Dostál.
Ale co Jislová? Po třech chybách byla sedmašedesátá a jak sama v rozhovoru pro ČT sport řekla, trochu klesala na mysli. Před sprintem si žádný výkonnostní cíl neklade.
„Prostě doufám, že se mi pojede líp než ten dlouhej závod. Je to vlastně půlka, takže doufám, že to budu schopna objet trochu líp, a budu se snažit aspoň napodobit výkon z Vuokatti, kde jsem s holkama nejela až tak hodně rozdílně. To je něco, nad čím tak přemýšlím,“ uvedla.
Starty českých biatlonistek ve sprintu:
Lucie Charvátová (11), Tereza Voborníková (26), Markéta Davidová (35), Jessica Jislová (83), Tereza Vinklárková (90).
Sprint má distanci 7,5 km a podle Jislové se s kratšími závody kamarádí mnohem více. „Pro mě vždycky čím kratší, tím lepší. To platí i v téhle sezoně a kór ještě vlastně po horší přípravě.“
Připomíná tím své peripetie během letní přípravy, která jí nevyšla podle plánu. V dubnu totiž prodělala infekci, která jí pak nejspíš zůstala ve svalech.
Ty pak neměly možnost se správně okysličovat, správně fungovat a byly v permanentním stažení. „S tím se trénovalo dost nepříjemně,“ přiznala už dříve Jislová.
Předně teď doufá, že se bude cítit na lyžích lépe. „Zatím nemám pocit, že to doháním, trochu jsem klesla na mysli po tom individuálu a budu doufat, že si to teď zbytkem týdne trochu vylepším,“ přála si jednatřicetiletá biatlonistka.
V sobotu pojedou sprint muži, program ve Švédsku uzavřou stíhačky a SP se následně přesune do stabilní prosincové zastávky v podobě rakouského Hochfilzenu, kde budou na programu sprinty, stíhačky a štafety.