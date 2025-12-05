Biatlon

SESTŘIHÚvodní sprint sezony patřil Minkkinenové, Charvátová byla čtrnáctá


5. 12. 2025Aktualizovánopřed 6 hhodinami|Zdroj: ČT sport
7 minut
Sestřih sprintu biatlonistek v Östersundu
Zdroj: ČT sport

Ve švédském Östersundu se ve sprintu Světového poháru v biatlonu radovala z vítězství Finka Suvi Minkkinenová před domácí Annou Magnussonovou, bronz brala Océane Michelonová z Francie. Nejlepší z českých reprezentantek byla Lucie Charvátová na čtrnáctém místě. Přímý přenos sprintu mužů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 16:20.

Minkkinenová rozesmutnila domácí fanoušky, neboť průběžně vedoucí Magnussonovou porazila o necelých sedmnáct sekund. Obě Seveřanky předvedly bezchybnou střelbu vleže i vestoje.

Vydařený závod prožila Charvátová, která byla po první stoprocentní střelbě devátá a po druhé s jednou chybou třináctá. Nakonec dojela čtrnáctá se ztrátou minuty na vítězku.

„Pocity ze střelby mám dobré. Dneska byly podmínky na střelnici relativně jednoduché, takže si myslím, že střelecky vydařený závod to byl pro spoustu závodnic,“ uvedla Charvátová. „Hledám, co by mohlo být lépe. Jsem trošičku nahlodaná, protože si myslím, že k těm dvěma nulám už mám relativně blízko. Tak doufám, že to ještě jednou padne,“ dodala.

4 minuty
Ohlasy českých biatlonistek po sprintu v Östersundu
Zdroj: ČT sport

„Myslím, že pro Lucku to byl střelecky i běžecky povedený závod. Škoda té jedné minuty, měla těsnou ránu na dvě hodiny. Ale jinak samozřejmě pochvala,“ hodnotil výkon Charvátové trenér Lukáš Dostál.

2 minuty
Trenér Dostál: Pro Lucku to byl střelecky i běžecky povedený závod
Zdroj: ČT sport

Dalším Češkám se tolik nedařilo. Markéta Davidová zapsala dvě chyby vestoje a byla 21., Tereza Voborníková sice nechybovala, ale pomalejším během skončila dvě příčky za Davidovou. Jessica Jislová obsadila 70. místo s jednou chybou. Tereza Vinklárková byla 95. se třemi trestnými koly navíc.

Obvyklé favoritky se do první desítky prakticky neprosadily. Francouzka Lou Jeanmonnotová byla jedenáctá, Italka Lisa Vittozziová musela na dvě trestná kola a dojela patnáctá, přičemž její krajanka a vítězka vytrvalostního závodu Dorothea Wiererová ji napodobila a skončila až sedmnáctá.

Výsledky SP v biatlonu v Östersundu:

Ženy – sprint (7,5 km): 1. Minkkinenová (Fin.) 20:11,9 (0), 2. Magnussonová (Švéd.) -16,6 (0), 3. Michelonová (Fr.) -20,8 (0), 4. Hauserová (Rak.) -29,5 (0), 5. E. Öbergová (Švéd.) -44,5 (1), 6. Jakielová (Pol.) -47,1 (0), ...14. Charvátová -59,6 (1), 21. Davidová -1:16,1 (2), 23. Voborníková -1:19,3 (0), 70. Jislová -2:22,2 (1), 95. Vinklárková -4:01,9 (3).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 21 závodů): 1. Minkkinenová 116, 2. Wiererová (It.) 114, 3 Magnussonová 109, 4. Benedová (Fr.) 93, 5. E. Öbergová 87, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 85, ...22. Voborníková 35, 26. Charvátová 27, 34. Davidová 20.

86 minut
Záznam sprintu biatlonistek v Östersundu
Zdroj: ČT sport
