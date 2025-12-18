Po biatlonistkách se do sprintu Světového poháru v Annecy dostanou také muži, závod je čeká v pátek. Vítězslav Hornig zatím v obou sprintech sezony zajel shodně dvaadvacáté místo. Jaké si tedy klade výkonnostní cíle pro poslední díl SP před vánočními svátky? Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚDo sprintu hlavně s klidnou hlavou, nevymýšlet hloupé chyby, velí Hornig
Annecy totiž uvidí poprvé v ročníku oblíbené masáky. Mezi ženami to zatím vypadá na trojí zastoupení v podobě Lucie Charvátové, Terezy Voborníkové a Markéty Davidové.
A to je pro Horniga hnací motor. „Chci se dostat do hromadného startu, protože to máme teď rozjeté tak, že by to mohlo vyjít, ale pořád je potřeba tomu přidat ještě kvalitní sprint a stíhačku,“ uvědomuje si Hornig.
A právě do sprintu jde podle svých slov s klidnou hlavou. „Nic jiného se tady nevyplatí vymýšlet,“ říká lakonicky.
„Střelnice na tréninku nebyla nijak zrádná, je to vyloženě jenom o tom neudělat hloupý chyby,“ dodává Hornig v rozhovoru pro ČT sport.
Fyzicky se cítí solidně, ve Švédsku ale musel kvůli nemoci vynechat stíhačku. „Myslím, že je to docela dobrý.“
V Hochfilzenu se prý dlouho rozjížděl. „Myslím, že až konec stíhačky a pak štafeta byly dobrý. Ale ve sprintu jsem byl takovej zataženej, nechtělo se to moc rozjet. Doufám, že to tady bude lepší,“ přeje si před třetím sprintem sezony.
Mrzí ho, že v Annecy mají umělý sníh, i když se malebné středisko nachází v horách. „Bohužel. Je to takový, jaký je. Svahy jsou zelený, než že by byly bílý od sněhu. Už nějaký rok s tím musíme takhle pracovat.“
Starty českých biatlonistů ve sprintu SP v Annecy
Michal Krčmář (11), Vítězslav Hornig (18), Jonáš Mareček (61), Mikuláš Karlík (69), Adam Václavík (75).
Jak konkrétně? „Když je teplo, bývá umělý sníh rychlejší než ten přírodní. Snad se ta trať nebude úplně hrabat, ale uvidíme, co s tím udělaj.“
Že se blíží svátky, si Hornig nepřipouští. „Jsem nastavenej tak, že závodíme a až do neděle do konce hromadného startu to tak bude,“ usmívá se šestadvacetiletý závodník.