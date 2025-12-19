Až v pátek odpoledne vyrazí na trať ve francouzském Annecy, v hlavě bude mít Adam Václavík mimo jiné to, ať sprint nepřepálí hned v prvním kole. Jinak ho čeká první start ve Světovém poháru v této sezoně. Vysloužil si ho dobrými výkony v IBU CUPu. Přímý přenos závodu sledujte od 14:00 na ČT sport, nástřel už od 13:15 na ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚVáclavíka čeká návrat mezi elitu. Je to jiná úroveň, ale přijíždím v dobré formě, věří si
„Doufám, že přijíždím v dobré formě. Fyzicky nebo běžecky jsem se cítil na IBU CUPu velice dobře. Takže doufám, že na to navážu i tady,“ říká v rozhovoru pro ČT sport Václavík, který vyjede na trať jako poslední z českých biatlonistů – na pětasedmdesáté pozici.
V Obertilliachu si na úvod ročníku druholigového seriálu vyjel desáté místo ve sprintu, kde chyboval pouze jednou, terč nechal i při sedmém místu ve sprintu v Ridnaun.
Sportovní ředitel svazu upozorňoval, že béčko je extrémně vyrovnané, protože dobré výkony podávají také Tomáš Mikyska či Petr Hák. Teď přijel Václavík do áčka na úkor Jakuba Štvrteckého a uvědomuje si, že SP je minimálně o level výš.
„Samozřejmě ta úroveň je jiná, bude to mnohem těžší. Budu muset podat hodně dobrý výkon, primárně na střelnici, kde to teď taky nebylo úplně špatný, spíš jsem se pral víc s rychlostí střelby,“ popisuje Václavík s tím, že střílel spíše na přesnost než na rychlost.
Chce se tak v prvé řadě spíše střelecky ustálit. „Věřím, že pokud budu cítit, že je ta přesnost konzistentní, pak bych se samozřejmě dostal rád k tomu, co jsem trénoval v létě a zrychlil,“ tvrdí závodník, jehož nejlepším umístěním v elitním seriálu je čtrnácté místo ze zkráceného vytrvalostního závodu v Pokljuce z minulé sezony.
Ví, že tratě v Le Grand-Bornand sice vypadají lehce, ale zdání klame. „Jsou hodně těžké, hlavně ta dlouhá louka ve druhé části tratě, ta je hodně náročná, tam se většinou rozhoduje.“
Do Annecy se těšil, a to i kvůli divákům. „Jsou skvělí, atmosféra je super, takže věřím, že nás to nakopne, a zároveň si musíme hlídat, abychom to nepřepálili v prvním kole, protože pak to může stát hodně sil.“
Starty českých biatlonistů ve sprintu SP v Annecy
Michal Krčmář (11), Vítězslav Hornig (18), Jonáš Mareček (61), Mikuláš Karlík (69), Adam Václavík (75).
Za měsíc a půl startují olympijské hry, v jejichž průběhu oslaví Václavík dvaatřicáté narozeniny. „Samozřejmě člověk olympijskou nominaci v hlavě má, že je každý závod důležitý.“
A pokračuje: „Na druhou stranu myslím není dobře úplně se tím nechat svázat, takže se snažím to trochu filtrovat a musím podat dobrý výkon a pak se uvidí, na co to bude stačit.“
Loňský sprint v Annecy ovládl Nor Martin Uldal, z českých biatlonistů byl nejlepší jednadvacátý Jonáš Mareček, který na střelnici sundal všechny terče.