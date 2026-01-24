Biatlon

Charvátová s Mikyskou skončili na šestém místě, v Novém Městě se chystá smíšená štafeta


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Program Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě pokračuje mixovými štafetami. V závodě smíšených dvojic obsadili Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou šestou pozici. V cíli byli sedmí, ale Němci Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund přišli o překvapivé vítězství kvůli nesprávné manipulaci se zbraní. Na první místo se posunuli Finové Suvi Minkkinenová a Tero Seppälä. Smíšenou štafetu můžete sledovat od 15:15 na ČT sport a ČT sport Plus. Trenéři do ní nasazují Jessicu Jislovou, Terezu Voborníkovou, Vítězslava Horniga a Michala Krčmáře.

Druzí skončili Francouzi Jeanne Richardová, Émilien Claude a třetí místo obsadili Norové Juni Arnekleivová a Martin Nevland.

Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě

Smíšená štafeta dvojic:

1. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) 34:59,8 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Richardová, E. Claude (Fr.) -11,3 (0+6), 3. Arnekleivová, Nevland (Nor.) -16,7 (0+8), 4. Basergaová, Stalder (Švýc.) -35,7 (0+10), 5. Horodná, Mandsyn (Ukr.) -35,9 (0+12), 6. Charvátová, Mikyska (ČR) -1:02,8 (1+13).

