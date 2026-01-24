Biatlonovými mixy pokračuje v Novém Městě na Moravě Světový pohár. Smíšenou štafetu dvojic odvysílá živě od 13:00 mimořádně ČT2, mix štafetu pak od 14:30 ČT sport, oba přenosy tradičně i ČT sport Plus. Na koho trenéři tentokrát ukázali?
Nemocnou Davidovou nahradí ve smíšené štafetě Jislová, singl mix pojedou Charvátová s Mikyskou
Mixy se v této sezoně jely pouze jednou, a to hned na úvod elitního seriálu ve švédském Östersundu. Koncem listopadu minulého roku tam v singlech zvítězilo Švédsko.
Zatímco české duo potvrdilo, že tuto disciplínu reprezentace nevyhledává. Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová, které se nevyhnulo trestné kolo, skončilo na třináctém místě.
Následnou smíšenou štafetu ovládli Francouzi zásluhou čtveřice Jacquelin, Perrot, Braisazová-Bouchetová a Jeanmonnotová. České kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová bylo po skvělé střelbě páté.
Davidová ovšem v Novém Městě na Moravě kvůli nemocným zádům nestartuje a ačkoliv figuruje v olympijské nominaci do Anterselvy, její start na únorových Hrách je značně nejistý. Stále podstupuje vyšetření a český tým uvalil na její momentální stav informační embargo.
Sama Davidová ale v pátek večer sdílela na svém instagramovém účtu dojemné video Mezinárodní biatlonové unie s dovětkem, že se „nevzdává“.
V singlu tentokrát Karlíka nahradí Tomáš Mikyska, trenéři opět ukázali na Lucii Charvátovou. Ta v pátečním zkráceném individuálu šestkrát chybovala a dojela na 52. pozici.
„Lucka už tuhle disciplínu párkrát jela. Je tu těžká trať a zvolili jsme ji na její úsek. Tomáš Mikyska je zase typem závodníka pro tuhle disciplínu. Vyhovuje mu to, je to rychlý a přesný střelec,“ řekl trenér Michael Málek.
Smíšenou štafetu pojedou podle očekávání Jessica Jislová, která tak Davidovou nahrazuje, dále pak Voborníková, Hornig a Krčmář.
„Jessica rozjíždí i ženskou štafetu a několikrát v sezoně jsme viděli, že ji dokáže přivézt relativně v kontaktu a je dobrou volbou na rozjíždění. Další nejsilnější holka je momentálně Terka Voborníková. A poté jsme nasadili dva naše nejlepší kluky. Zvolili jsme momentálně to nejsilnější, co tu máme k dispozici, a chceme v tom uspět,“ uvedl Málek.
Největší návštěvnost by měla být tradičně o víkendu. Sobotní program se smíšenými štafetami je vyprodaný, na nedělní závody s hromadným startem ještě lístky zbývají.