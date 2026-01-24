Dva trochu jiné pohledy na jeden závod. Lucie Charvátová si vychutnávala atmosféru a na střelnici tlak ustála. Tomáš Mikyska hodně litoval trestného kola, které stálo české duo v mixu boj o vyšší příčky. V součtu zapsali Češi nejrychlejší čas na trati. Nakonec z toho bylo po diskvalifikaci v cíli prvních Němců velmi solidní šesté místo.
Mikyska si vyčítal trestné kolo. Mohli jsme jet klidně o medaili, řekl po mixu dvojic
„S průběhem nemůžeme být spokojení, Tomáš panikařil v první části,“ prohlásil trenér Michael Málek.
Češi museli třináctkrát dobíjet. Mikyska po střelbě vleže neskolil jeden terč a běžel jedno trestné kolo. Na vítězné Finy ztratili přes minutu.
„Druhá půlka byla lepší, říkali jsme si, že tam jdeme s taktikou nezbrklé střelby. Do druhé části jsem říkal, ať se nastaví tak, že se chceme trefovat. Dal to nula na pět, což je jediná šance se posouvat v tomhle typu závodu,“ dodal Málek.
Až příliš dobíjení, velmi pozitivní čísla běhu
Minel litoval také druhý trenér Lukáš Dostál. „Škoda každé rány, která padne vedle, ale pro Lůcu super závod, že zvládla bez trestného kola směrem k olympijským hrám. Může to být psychická vzpruha,“ vyzdvihl.
„Ustát to tady byl oříšek, ale popasovali jsme se s tím dobře. Nervózní jsem byla, střelba měla klesající tendenci, bylo to na hraně,“ poznamenala Charvátová.
Radost měla z běžecké formy. „Jsem ráda za to, že se nám to tak dařilo. Asi nám to určitě jelo, bylo to fajn. Po včerejšku mě překvapil můj běžecký výkon, necítím se tak na to úplně, ale já tenhle třetí týden na tom paradoxně nebývám úplně špatně, takže potvrzuju svůj trend,“ dodala zkušená česká reprezentantka.
Na trati vynikající, v cíli padaly pochvaly servisu. Mikyska byl ovšem sebekritický. „Závod nebyl střelecky dobrý, první položku jsem si vyčítal celé druhé kolo, ani jsem nevěděl, kde ty rány byly. Kdyby to bylo aspoň po větru, ale jak to bylo bez něj, bylo těžký dedukovat, kde ty rány jsou.“
Reparát složil na závěrečné položce pod dvacet sekund. „Jsem rád za tu poslední, ale reálně bylo dneska na víc, mohli jsme jet o medaili klidně. Na trati to bylo fajn, děkujeme servisu, protože dneska jsme měli opravdu velmi dobré lyže,“ potvrdil Mikyska.
Pro oba to byl poslední závod před olympijskými hrami. Teď se těší na odpočinek a poslední přípravy před startem pod pěti kruhy v Anterselvě.