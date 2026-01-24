Stejně jako na loňském mistrovství světa v Lenzerheide ve smíšené štafetě ukázal Michal Krčmář, že finiš umí jako málokdo. V mixu v Novém Městě na Moravě zařídil spolu s Vítězslavem Hornigem, Terezou Voborníkovou a Jessicou Jislovou bronz a úspěšnou generálkou tak ještě více navnadil na blížící se olympijské hry. Jak přitom Češky přiznaly, jejich předávka byla více než dramatická.
Co předcházelo bronzu? Jislová o dramatické předávce, Krčmář o finiši sladším než na MS
Ale jak to všechno začalo? Jislová chtěla hlavně napravit střelecký výkon oproti zkrácenému individuálu, kde byla osmašedesátá se šesti chybami.
„Prvně musím pochválit lyže, ty byly perfektní. Na téhle trati to bylo strašně znát. Je pravda, že jsem cítila, že se mi konečně jede v téhle sezoně poprvé docela normálně,“ vyprávěla v rozhovoru pro ČT sport.
„Nebála jsem se do toho trochu jít, ale jsem tady fakt nervózní. Fanoušci jsou tady skvělí, ale daň si to na člověku vybírá,“ přiznala Jislová.
Ta předávala devátá a právě tehdy nastala hodně divoká situace. Norka Siri Skarová spadla, Jislová následně vrazila do Američanky Deedry Irwinové.
„Moc bych o tom radši nemluvila, já doufám, že jsme si dokázaly předat správně,“ řekla Jislová.
Pak se rozpovídala. „Měla jsem hroznou rychlost a Terka se nerozjela v dobu, kdy to bylo potřeba. Přelítla jsem ji, že jsem pak musela brzdit. Deedře jsem se pak omlouvala, nic se tam snad nestalo,“ doplnila.
Faktem bylo, že Jislová poprvé Voboríkovou neťukla. A tak to musela zopakovat. „Tak jsem to ještě pojistila. Myslím, že jsme se vešly a už se o tom nebudeme bavit a budeme doufat, že to bylo v pohodě,“ usmívala se.
„U předávky jsme to asi nezvládly a jsem ráda, že jsme to naštěstí stihly jen tak tak,“ uvedla Voborníková, která předvedla obě čisté položky par excellence a předávala pátá.
„Dala jsem nulu ve štafetě i loni, je to super, jsem moc ráda, že se mi to povedlo v Novém Městě. Už je to potřetí, co jsem tady s fanoušky, letos je ta nervozita nejmenší, ale je to neuvěřitelný, takový hukot,“ prohlásila.
Hornig použil na stojce dva náhradní náboje. Po prvním přebití se cosi přihodilo...
„Nevím, jestli to byla jen moje chyba, nebo tam náboj skočil blbě, ale když jsem chtěl zarazit nábojnici do závěru, nabrala se s první prázdnou a vylítla taky, takže jsem dobíjel o jednu navíc.“
Z Vysočina Areny byl opět nadšený. „Strašně jsem si to užil, atmosféra je neskutečná, hnalo mě to jen dopředu,“ řekl Hornig.
Při závěrečné položce Krčmář opravoval jednou, Američan Maxime Germain dvakrát a nejzkušenější z Čechů měl k dobru při odjezdu ze střelnice jedinou sekundu.
Nástup Krčmáře v poslední kole byl famózní. „Pak už to bylo dobré, po stojce už jsem byl docela v klidu, ale na startu jsem byl hodně nervózní, když jsem viděl, jak Terka s Víťou trefují položky za pět, tak byla nervozita byla velká,“ přiznal Krčmář.
Bronzovou medaili řadí dokonce výše, než stříbro z MS v Lenzerheide loni. „Tohle byl pro mě sladší dojezd než na mistrovství světa v Lenzerheide. Tady máte třicet tisíc lidí. Tohle si z nás bude pamatovat každý, budeme si to nést celou dobu a jednou to budeme ukazovat dětem,“ zvážnil Krčmář.