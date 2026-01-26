Tereza Voborníková si běžeckým výkonem v masáku v generálce na únorové olympijské hry zvedla náladu, jak ale přiznala, ze všeho nejvíc se teď těší, že si od závodního kolotoče chvíli odpočine. Od Vánoc je na cestách a vyhlíží tak pár dní doma, než odjede do italské Anterselvy na vrchol sezony.
Plecháčová o chybách, ze kterých se člověk učí. Voborníková: Už se hrozně těším na další štaci
Voborníková uzavřela domácí podnik Světového poháru v Novém Městě na Moravě čtrnáctým místem v hromadném startu, hlavně ale měla jedenáctý nejlepší čas.
„Byla jsem docela překvapená, protože v těch sjezdech mi přišlo, že vůbec nestačím a stálo mě to hrozně sil, abych je dojela do kopce,“ přiznala v rozhovoru pro ČT sport.
A hned navázala: „Dneska to bylo asi spíš na té střelnici. Začalo trochu foukat zprava doleva, a když takhle fouká, berete rány nahoru, to je prostě škoda,“ řekla po celkových třech chybách.
„Stojky furt chodím po jedničkách poslední dobou, škoda, že jsem tam nedala aspoň jednu nulu v tom stoje,“ dodala Voborníková.
Po třech absolvovaných závodech ve Vysočina Areně už vyhlíží zasloužený odpočinek před akcí roku. „Potřebuju si odpočinout, vše vyprat, jsem měsíc na cestách, ale už se hrozně těším na tu další štaci, co nás čeká.“
Tuší, že ji čekají nejlepší tři dny strávené doma. „Bude to balení olympijských věcí a od mamky si vezmu pejska domů a uklidní mě to,“ těší se.
„U Terky jsme rádi, že se zvedá běžeckým směrem k olympijským hrám, ty chyby byly moc na umístění v top šestce, ale byl to bojovný výkon a bylo to fajn. Pomohly tomu dobré lyže a jsme za to rádi, že se do toho dostává. Bude to další povzbuzení,“ hodnotil trenér žen Lukáš Dostál.
Ilona Plecháčová si účast v masáku vyjela díky osmnáctému místu ze zkráceného vytrvalostního závodu, kde nastoupila jako náhrada za nemocnou Markétu Davidovou.
Devatenáctiletá biatlonistka přiznala, že byla na startu velice nervózní. „Jsem ráda, že vyšla aspoň první položka,“ řekla Plecháčová k úvodní nule. Pak ovšem následovaly střelby s jednoduchými počty: 1+2+3.
„Vestoje jsem dělala chyby a chybami se člověk učí. Dneska mi to po běžecké stránce úplně nesedlo, poslední dvě kola byla hrozně náročná. Snažila jsem se tam zmáčknout, a ta podmínka byla těžká,“ uvedla po osmadvacátém místě a šestadvacátém běžeckém času.
„Tady je hrozně velká konkurence, holky jsou strašně rychlé, hrozně to tam pálily, na první položce jsem už ztrácela. Beru si z toho hodně a je na čem pracovat,“ vyprávěla v cíli.
I přes šest chyb ale Dostál hodnotil její představení kladně. „Myslím, že pro Ilonu to nebyl špatný závod, poprala se s tím dobře. Na stoják měla silnější vítr, ty rány byly těsné, nervozita tam hrála svou roli, ale je to zkušenost. Doufáme, že si to užila,“ řekl reprezentační kouč k biatlonistce, která figuruje jako náhradnice pro olympijské hry.