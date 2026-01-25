Markéta Davidová by se v pondělí měla vrátit do přípravy a ve čtvrtek odjet s českou reprezentací do Itálie, kde se od 6. do 22. února uskuteční olympijské hry. Kvůli potížím se zády absolvovala v minulých dnech řadu vyšetření.
Davidová se vrátí do přípravy a ve čtvrtek odjede na ZOH
„U Markéty se nic nemění, co jsme avizovali. Markéta prošla řadou vyšetření plus rehabilitačním procesem. V pondělí doufáme, že se zapojí do přípravy a ve čtvrtek odjede s týmem na olympiádu,“ uvedl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář.
Devětadvacetiletá Davidová zmeškala většinu minulé sezony a po jejím konci podstoupila operaci vyhřezlé ploténky. Od minulého týdne se potýkala opět s bolestmi zad, kvůli nimž vynechala závody v Ruhpoldingu i tento týden domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě.
„Vyšetření byla různá. Ať už šlo o magnetickou rezonanci, rentgeny a podobné. Tohle je věc lékařů, fyzioterapeutů, kteří hledají příčinu, proč k nějakým otokům došlo. Já si to netroufnu říct. Musíme udělat maximum pro to, aby otok zmizel a neobjevil se znovu. Uděláme co nejvíc pro to, aby Markéta byla na startu hned prvního závodu,“ řekl Rybář.
Davidová se v posledních dnech věnovala regeneraci. Její start na ZOH stále není jistý, ale absolvuje v Anterselvě závěrečnou přípravu a pokusí se být nachystaná. Olympijské hry začnou 6. února, program biatlonových závodů odstartuje o dva dny později.
„Markéta se zítra začíná vracet. Před olympiádou už nemůžeme jezdit žádné velké objemy a těžkou sílu, ale jde o to dostat se do toho. Nemyslím, že by utrpěl fyzický stav, protože bylo vidět, že v Oberhofu byla na hodně dobré úrovni. Tam je jediná limitace toho, aby zdravotní stav byl takový, aby ze sebe mohla vydat sto procent,“ uvedl Rybář.
I po příjezdu do Itálie se bude stav Davidové monitorovat. „V případě, že neprobíhá všechno, jak si člověk představoval, tak se to řeší vždycky. Plán je, ale musíte reagovat. U Markéty to bude pod ještě větším drobnohledem, abychom se nedostali do stavu, kdy ji záda nepustí na start,“ řekl Rybář.
„Pokud by přišly zdravotní problémy, což se může stát u jakéhokoliv závodníka, tak můžete kdykoliv povolat náhradníka. Ale jen ze zdravotních důvodů. A pokud bude potřeba, musíme být připravení,“ uvedl Rybář.
Náhradnicí je například Ilona Plecháčová. „Pokud dojde na to, že něčí zdravotní stav vylučuje start na olympiádě, tak samozřejmě bude povolán náhradník. A je otázkou, na jaký závod, kdy se pojede, protože někdo třeba bude v Norsku a nebude startovat hned v aktuálním závodu, tak přijede, jak bude moct. Chceme tam být v pěti. Štafety se jedou až na konci, vždycky tam potřebujete mít rezervu. I proto jsme řešili tu olympijskou nominaci, že potřebujeme mít pět lidí,“ doplnil Rybář.