Snad odjedeme na olympijské hry i s Davidovou, je to důležité, přeje si Hamza


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Za uplynulé tři dny Světového poháru v biatlonu navštívilo Vysočina Arenu téměř šedesát tisíc diváků. Šéf českého svazu Jiří Hamza v rozhovoru pro ČT sport poděkoval divákům a poprosil je o další podporu. Doufá, že reprezentace vyjede na olympijské hry i s Markétou Davidovou, kterou trápí bolesti zad.

Devětadvacetiletá Davidová, která po konci minulé sezony absolvovala operaci vyhřezlé ploténky, vynechává kvůli potížím se zády druhý díl SP za sebou. Před týdnem nestartovala ani v Ruhpoldingu. V nominaci na olympijské hry ale nechybí.

„Byl bych spokojený, kdybychom odjeli i s Markétou Davidovou, aby se dala do pořádku, je to pro nás důležité. A určitě máme přivézt medaili, pak by byl český biatlon spokojený,“ přál si Hamza, který je zároveň viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie (IBU).

„Děláme všechno pro to, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl už dříve k Davidové sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Hamzovi udělalo obrovskou radost Čské kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, které vybojovalo třetí místo ve smíšené štafetě.

„Co jsme viděli v sobotu, to byla oslava biatlonu a musím moc divákům poděkovat, že jsou tady s námi. Myslím si, že budeme prosit diváky, aby na nás dál chodili, a doufáme, že jim výsledky dáme další motiv,“ uvedl.

Podle Hamzy byl bronz v mixu nejlepší reklamou na příští rok, kdy bude Nové Město hostit SP koncem ledna před mistrovstvím světa.

„Chceme spokojené diváky, aby se nikomu nic nestalo, lidé si odnesli zážitky a abychom to organizátorsky zvládli a musíme poděkovat divákům, že nám fandí, i když to není výsledkově vždy úplně nejlepší,“ dodal Hamza.

Ve čtvrtek a pátek se do hledišť dostali i školáci ze škol, kde natočili videa propagující biatlon. „Je to úžasné, dostali jsme biatlon formou zábavy do škol. Biatlon je složitý v tom, že naráží na infrastrukturální problémy, nedá se to dělat všude, ale projektem Biatlon do škol to chceme usnadnit,“ prohlásil Hamza.

Na chodu podniku se podílí šest set organizátorů. „Musím jim poděkovat, a to tam nemáme započítané složky jako policie. Celkově je to dvanáct set lidí. My jsme ti ladiči seshora a oni jsou tak dokonalí,“ chválil Hamza.

Toho v neděli trápilo jen počasí, na Novoměstsku totiž panovala hustá mlha. „Doba, kdy jsme poručili větru dešti tady už naštěstí není. Doufám, že se to rozfouká. Cílem bylo, aby v Novém Městě nebylo počasí jako v Oberhofu, a bohužel už je to tady,“ netěšilo ho.

