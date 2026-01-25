Za uplynulé tři dny Světového poháru v biatlonu navštívilo Vysočina Arenu téměř šedesát tisíc diváků. Šéf českého svazu Jiří Hamza v rozhovoru pro ČT sport poděkoval divákům a poprosil je o další podporu. Doufá, že reprezentace vyjede na olympijské hry i s Markétou Davidovou, kterou trápí bolesti zad.
Snad odjedeme na olympijské hry i s Davidovou, je to důležité, přeje si Hamza
Devětadvacetiletá Davidová, která po konci minulé sezony absolvovala operaci vyhřezlé ploténky, vynechává kvůli potížím se zády druhý díl SP za sebou. Před týdnem nestartovala ani v Ruhpoldingu. V nominaci na olympijské hry ale nechybí.
„Byl bych spokojený, kdybychom odjeli i s Markétou Davidovou, aby se dala do pořádku, je to pro nás důležité. A určitě máme přivézt medaili, pak by byl český biatlon spokojený,“ přál si Hamza, který je zároveň viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie (IBU).
„Děláme všechno pro to, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl už dříve k Davidové sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Hamzovi udělalo obrovskou radost Čské kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, které vybojovalo třetí místo ve smíšené štafetě.
„Co jsme viděli v sobotu, to byla oslava biatlonu a musím moc divákům poděkovat, že jsou tady s námi. Myslím si, že budeme prosit diváky, aby na nás dál chodili, a doufáme, že jim výsledky dáme další motiv,“ uvedl.
Podle Hamzy byl bronz v mixu nejlepší reklamou na příští rok, kdy bude Nové Město hostit SP koncem ledna před mistrovstvím světa.
„Chceme spokojené diváky, aby se nikomu nic nestalo, lidé si odnesli zážitky a abychom to organizátorsky zvládli a musíme poděkovat divákům, že nám fandí, i když to není výsledkově vždy úplně nejlepší,“ dodal Hamza.
Ve čtvrtek a pátek se do hledišť dostali i školáci ze škol, kde natočili videa propagující biatlon. „Je to úžasné, dostali jsme biatlon formou zábavy do škol. Biatlon je složitý v tom, že naráží na infrastrukturální problémy, nedá se to dělat všude, ale projektem Biatlon do škol to chceme usnadnit,“ prohlásil Hamza.
Na chodu podniku se podílí šest set organizátorů. „Musím jim poděkovat, a to tam nemáme započítané složky jako policie. Celkově je to dvanáct set lidí. My jsme ti ladiči seshora a oni jsou tak dokonalí,“ chválil Hamza.
Toho v neděli trápilo jen počasí, na Novoměstsku totiž panovala hustá mlha. „Doba, kdy jsme poručili větru dešti tady už naštěstí není. Doufám, že se to rozfouká. Cílem bylo, aby v Novém Městě nebylo počasí jako v Oberhofu, a bohužel už je to tady,“ netěšilo ho.