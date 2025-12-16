Zkazky o tom, že se pro třetí díl Světového poháru biatlonistů budou dít změny, vyšly na povrch už o víkendu, se poprvé v této sezoně objeví Adam Václavík. V českém týmu pro závody ve francouzském Annecy nahradil Jakuba Štvrteckého. Místo Jessiky Jislové a Ilony Plecháčové nastoupí Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová. Přímé přenosy ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlonové změny pro Annecy. Do SP naskočí Václavík, Jislová míří na soustředění
Václavík zahajoval sezonu v IBU Cupu, tedy seriálu nižší úrovně. Ve dvou z pěti závodů se umístil v nejlepší desítce. „Kluci na IBU Cupu si řekli o místo ve Světovém poháru. Adam, Mikys i Háček zajeli do desítky. Jenom to ukazuje, jak je mužský tým vyrovnaný,“ uvedl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
Z trojice Václavík, Tomáš Mikyska, Petr Hák dostane tentokrát v SP šanci první jmenovaný, který doplní Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře, Mikuláše Karlíka a Jonáše Marečka. Naopak do IBU Cupu se přesune Štvrtecký.
„I Kuba si sáhl v Östersundu na body, což je dobře. Některé závody se mu povedly, některé ne. To, že teď jede na IBU Cup, rozhodně není degradace,“ řekl Rybář.
Z ženského týmu odcestovala na IBU Cup do Lenzerheide juniorka Plecháčová. Stabilní členka elitního týmu Jislová po dohodě s trenéry odjela na soustředění.
„Jessica měla v přípravě spoustu výpadků a bylo to na jejích výkonech znát. Musí dohnat tréninkové manko, a proto teď odjela do Ridnaun. Všechno směřujeme k olympiádě a vzhledem k tomu, že nás další závody čekají až v lednu, se teď nabízelo udělat souvislejší blok přípravy,“ uvedl Rybář.
Do sestavy k Lucii Charvátové, Markétě Davidové a Tereze Voborníkové se vrátí Tereza Vinklárková. První start mezi elitou v sezoně čeká devatenáctiletou Mikolášovou, která zatím v SP absolvovala dva závody. „I vzhledem k olympiádě dostanou šanci další holky z IBU Cupu. Chceme, aby si vyzkoušely Světový pohár ještě předtím, než v lednu vyvrcholí nominační boje,“ poznamenal Rybář.
V Annecy se ve čtvrtek a v pátek uskuteční sprinty. V sobotu na ně navážou stíhací závody, v neděli jsou poprvé v tomto ročníku SP na programu závody s hromadným startem.