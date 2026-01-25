Den po úspěchu bronzové smíšené štafety se v Novém Městě na Moravě pojedou poslední dva závody šestého dílu Světového poháru v biatlonu. Na programu jsou oblíbené závody s hromadným startem, kde mají jistotu účasti čtyři zástupci české reprezentace. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:15.
Mlhou zahalené Nové Město se loučí masáky, na trati bude i Plecháčová
Od rána panuje na Žďársku velice hustá mlha, navíc odpoledne se mají se startem závodu spustit i sněhové přeháňky.
V závodu mužů by nicméně měli jet právě bronzoví biatlonisté ze sobotního mixu Michal Krčmář s Vítězslavem Hornigem a mezi ženami Tereza Voborníková a také Ilona Plecháčová.
Ta při třetím individuálním startu mezi elitou doběhla ve zkráceném vytrvalostním závodu na 18. místě a zaznamenala nejlepší výsledek v kariéře.
„Jsem strašně šťastná, že to takhle dopadlo. Na tohle nepůjde jen tak zapomenout. Myslím, že mi to chvíli potrvá, než to všechno zpracuju, protože to bylo fakt úžasné,“ uvedla Plecháčová.
Z dvaceti střel minula jen jeden terč na druhé položce. „Té střelby si strašně moc vážím, protože jsem se to celé léto snažila pilovat. Musím poděkovat i svému trenérovi Jindrovi Šikolovi. Bez něho bych tady nebyla,“ podotkla Plecháčová.
Navíc si notně zvedla sebevědomí před mistrovstvím Evropy, které začíná příští týden. Během února bude také plnit roli náhradnice pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Ty odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
„Jsem hrozně ráda, že jsem si vyjela takový výsledek. Kdyby se náhodou naskytla ta příležitost, tak myslím, že tam mám své místo. Soustředím se na sebe, dělám svou práci a mám plán, který se snažím dodržovat,“ uvedla.
Trenéři jí pro jistotu pošetřili a do sobotních mixů jí nenominovali. „Nechtěli jsme jí dávat trojdenku,“ řekl trenér Lukáš Dostál.
Voborníková uzavírala elitní desítku a vylepšila si tak sezonní maximum, kterým byla 12. příčka ze sprintu v Annecy. Nakonec se vešla do masáku mezi nejlepší třicítku.
Masák se v této sezoně jede podruhé, ten úvodní v Annecy před Vánoci ovládl Ital Giacomel a Norka Kirkeeideová. Nejlepší z Čechů byl čtrnáctý Krčmář, mezi ženami šestnáctá Voborníková.