Řadu měsíců dozadu oznámila, že právě skončená sezona Světového poháru pro ni bude tou poslední. Jenže biatlonistka Tereza Vinklárková prožila ve svých sedmadvaceti letech ročník nejpovedenější. A přestože se občas říká, že končit se má v tom nejlepším, v reprezentantce hlodá červík nalomenosti. Prodlouží si ještě kariéru?
Vinklárková kvůli opakovaným nemocem už před časem deklarovala, že si nedovede představit pokračovat v kariéře. Po jejím skončení chtěla zkusit dálkové běhy, protože opakovala, že fyzička v ní je, a také nastartovat pracovní kariéru.
Jenže…
Tři nejlepší výsledky kariéry si zajela právě v uplynulé sezoně elitního seriálu. Životní jedenácté místo obsadila na olympijských hrách v Itálii ve vytrvalostním závodu.
Za sebou má díky dvacátému místu i nejlepší kariérní umístění v SP, a to ve stíhacím závodu. Navíc v Oslu zapsala čtyři nuly, předtím nechybovala ani ve sprintu, odkud zaznamenala posun o čtyřiadvacet pozic. „Panečku, to je výkon,“ směje se v rozhovoru pro ČT sport.
„Naposledy jsem tohle dokázala ještě pod vedením Jindry Šikoly v juniorkách přesně takhle ve stíhacím závodě. Taky to bylo z nějaké padesáté příčky na šestnáctou. Byl to velký zážitek a teď v posledním závodě sezony, co říct?“ září Vinklárková.
Podle svých slov byla skvěle nastavená mentálně. „Byla jsem v až mrazivém klidu před startem a říkala jsem si, že to buď dopadne hrozně špatně, nebo hrozně dobře. Dopadlo to výborně,“ těší ji.
A po stíhačce pěla ódy na servis. „Hrozně vyzdvihuju lyže. Máza i celá konstelace byla úplně perfektní. Od prvního kola jsem věděla, že tam síla je,“ líčí.
Přitom v Oslu nepanovaly zrovna ideální podmínky, počasí si hrálo se startovním polem.
„V takovém těžkém sněhu je to možná i pro mě těžká podmínka, ale snažila jsem se na to po olympiádě trochu připravovat lépe a teď se to všechno vyplatilo,“ ví Vinklárková.
Právě na poslední zastávce sezony SP bylo cítit víc a víc ve vzduchu, že ono definitivní sbohem biatlonu není možná až tak definitivní. Jak to tedy je?
„Veřejně musím přiznat, že se o tom bude nějakým způsobem diskutovat. Ještě není nic úplně jisté, ale můžu říct, že je to nějakým způsobem v jednání. Ale jak se říká, maminka má vždycky pravdu a nechám konečné rozhodnutí na ní,“ tvrdí Vinklárková.
Dvojnásobnou účastnici mistrovství světa zviklala právě výtečná sezona, kterou téměř celou strávila v áčku na Světovém poháru.
„Je to určitě skvělé díky těm výsledkům a díky tomu, jak se cítím, jak sportuju, v jakém jsem nastavení. Pozice je mnohem lepší,“ líčí.
„Když byl člověk předtím každou sezonu nemocný, zůstával proto, že ten sport miloval. A dneska je to konečně to, co jsem celý život hledala. Hrozně ráda bych si to příští sezonu třeba užila,“ dodává Vinklárková.
Podle jejích slov ale nemůže člověk nikdy vědět, jestli to vyjde stejně.
„Nějaké zdravotní riziko tam je. Musím se nad tím racionálně zamyslet. Když do toho půjdu, tak to riskneme a uvidíme, co s tím bude. Byla to skvělá sezona, teď mě to dojímá. Fakt to byla jízda.“
