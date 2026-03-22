Biatlon

Tereza Voborníková uzavřela sezonu fantastickým třetím místem v masáku


před 1 hodinou | Zdroj: ČT sport, ČTK
SP Oslo – závod s hromadným startem žen
Zdroj: ČT sport

Skvělým třetím místem v závodě s hromadným startem zakončila sezonu biatlonistka Tereza Voborníková. Závod v Oslu vyhrála Italka Lisa Vittozziová před Švédkou Hannou Öbergovou. Lucie Charvátová skončila šestadvacátá. Pro Voborníkovou jde o první stupně vítězů ve Světovém poháru. V závodě mužů se od 15:40 představí Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Sobotní poslední stíhací závod sezony na Holmenkollenu vyšel nejlépe Lucii Charvátové, která skončila osmá. Z mužů byl nejlepší sedmnáctý Michal Krčmář.

Jislová byla na čtyři roky zvolena do komise sportovců IBU

Jessica Jislová se dostala do komise sportovců Mezinárodní biatlonové unie IBU. V hlasování více než 300 závodníků uspěla spolu s Italkou Lisou Vittozziovou a Němcem Simonem Kaiserem. Zvolena byla na třetí pokus, naposledy neúspěšně kandidovala před dvěma lety, letos se prosadila mezi pěti kandidáty.

Lisa Vittozziová, Simon Kaiser a Jessica Jislová
Zdroj: www.biathlonworld.com

Jednatřicetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou doplnila v pětičlenné komisi Rakušana Simona Edera a Švýcarku Lenu Häckiovou-Grossovou, kteří mají mandát do roku 2028. Jislová byla spolu s Vittozziovou a Kaiserem zvolena na příští čtyři roky.

