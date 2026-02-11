Životní závod v ten pravý čas na olympijských hrách. Jedenáctá žena vytrvalostního závodu Tereza Vinklárková nechtěla věřit, co se událo. Krátce po doběhu musela odrážet příval otázek, zda si konce kariéry ještě nerozmyslí. Vypadala neústupně, má to být ta nejkrásnější tečka.
Vinklárková po závodu snů: Nevěřím tomu. Plánovaný konec kariéry? Nechci to už pokazit
„Už nemám emoce, nevěřím tomu. Vždycky jsem přemýšlela, že se všichni snaží vyladit formu na olympiádu, jsou tady nejlepší lidé s nejlepšími výkony, a já teď patřím mezi ně,“ uvedla dojatě.
Později padala slova jako jízda, pohádka, fantazie. „Byl to olympijský výkon,“ pronesla zářící česká reprezentantka.
Většinu sezony strávila mimo A-tým a ukázala, že i přesto se dají plnit sny. „Musím strašně poděkovat trenérovi, se kterým jsme celou sezonu pracovali, a to byl Zdeněk Vítek s akademickým týmem. I Lukáši Dostálovi, který mi tady pomáhal ladit formu,“ rozdávala poděkování i úsměvy.
Jen jedna rána padla vedle. „Je to můj nejlepší střelecký výkon v individuálním závodě na 15 kilometrů. A zrovna na olympiádě.“
„Musím se veřejně přiznat, že to nebyla odkládaná rána, a možná proto přišla ta chyba. Předržovala jsem ji moc dlouho. Byla nakonec těsná. Nemůžu říct, že mě to mrzí, bylo to v té chvíli rozhodnutí, protože chyba mohla přijít kdekoli jinde. Nula, to už bych asi chtěla moc,“ vyprávěla sedmadvacetiletá rodačka z Brna.
Na trati se cítila skvěla, až nečekaně. V posledním kole dostala od nejlepších jen 10 sekund. „Od prvních metrů mě to hrozně překvapilo oproti nástřelu a tréninkovým lyžím, jak to fičelo. Třeba ve třetím kole jsem zaznamenala drobné zpomalení, ale jela jsem s holkami, se kterými jsem myslela, že se neudržím. Jelo mi to i s kopce, jsem hrozně ráda i za servis. Všechno mělo dopadnout, jak mělo,“ shrnula Vinklárková.
Svůj záměr ukončit po sezoně kariéru nehodlá podle všeho měnit. „Neumím si představit lepší scénář, ve kterém bych končila. Nechci to už pokazit,“ prohlásila.
Jízda ale ještě zdaleka nemusí končit. Věří, že absolvuje sprint a ve hře je po tomto výkonu i účast v závodu s hromadným startem. „Doufám, že jsem trenérům nezamotala hlavu, ale udělala jsem jim po dlouhých letech jasno,“ podotkla Vinklárková s širokým úsměvem.