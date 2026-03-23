Adam Václavík v minulém týdnu oznámil, že končí biatlonovou kariéru. Až v rozhovoru pro ČT sport ale více ozřejmil své důvody, které ho k tomuto kroku vedly. Okomentoval také vzrůstající formu jeho bývalých týmových kolegů, která ho těší. Stejně jako to, že bude mít nyní dostatek času rozmyslet si, kam bude směřovat dál a zda u biatlonu zůstane třeba v jiné roli.
U televize Václavík nevynechal poslední díl Světového poháru v Oslu. „Člověk to už teď prožívá trošku s menšími emocemi. Sledovat biatlon jsou kolikrát i pro závodníka někdy větší nervy, než kdyby závodil sám. Je to takové specifické,“ říká dvaatřicetiletý někdejší reprezentant.
Byl rád, že si jeho spolubydlící z různých soustředění Mikuláš Karlík zajel hromadný start. Nakonec chyboval šestkrát a doběhl na 28. příčce. Právě v Oslu si svůj první masák vyzkoušel Václavík, když v sezoně 2021/22 dojel shodně na osmadvacáté pozici.
Před tímto závodem se mu stala kuriózní věc. Zapomněl totiž zbraň, jak ve studiu ČT sport připomněla bývalá biatlonistka a nyní expertka Eva Puskarčíková.
„Byla to taková vtipná historka, kdy jsem přijel na závodiště a zbraň jsem si nechal na hotelu,“ usmívá se Václavík.
Jenže hotel byl půl hodiny od závodiště na Holmenkollenu. „Takže to nebylo úplně kousek. Nakonec se to vyřešilo, všechno jsem stihnul, i když za pět dvanáct. Nebyly to nervy, spíš konec sezony a už jsem se těšil domů, až to všechno skončí. Na ten masák také, ale už jsem byl myšlenkami asi jinde,“ vzpomíná Václavík.
O tom, že ukončí kariéru, přemýšlel delší čas. „Už jsem to měl trošku rozhodnuté v průběhu sezony. Samozřejmě tím, že se mi tolik nedařilo, nenominoval jsem se na olympiádu, o to jednodušeji se mi rozhodovalo. Kdyby ty výsledky a výkony byly lepší, možná bych přemýšlel, že bych sezonu zkusil, ale už v průběhu jsem cítil, že je čas jít dál.“
Dva ze tří nejlepších výsledků kariéry si přitom Václavík vyjel v předminulé sezoně 2024/25. Nejlépe se umístil loni v březnu na Pokljuce v rámci zkráceného vytrvalostního závodu elitního seriálu.
„Je to těžké říct takhle, ale samozřejmě ten můj potenciál byl trošku jinde. Nejvíc mě trápila střelba, to byla věc, která mě nejvíc limitovala a připravila mě o spousta hezkých a lepších výsledků,“ je přesvědčen Václavík.
Poté se podle svých slov pral s hlavou. „Nedokázal jsem být stabilní. Něco se povedlo, ale nedokázal jsem se udržet dlouhodobě nahoře. Kariéra byla intenzivní, ale čekal jsem víc,“ doplňuje.
Právě skončenou sezonu strávil prakticky celou v druholigovém IBU Cupu, do SP nakoukl pouze na jeden závod v Annecy, kde se po třech chybách umístil ve sprintu pětašedesátý a do stíhačky tak ani nepostoupil.
V reprezentaci strávil Václavík patnáct let. Byl na dvou olympijských hrách a čtyřech světových šampionátech. Z Oberhofu 2023 také pochází jeho nejlepší výsledek – 24. místo ve sprintu.
„Je těžké vybrat jednu vzpomínku. Asi celkově zážitky obecně z cestování a závodů s týmem. Spoustu skvělých týmovách výsledků, štafet. Zároveň se povedlo něco v těch individuálních závodech. Je ale těžké pro mě vybrat jednu věc,“ říká Václavík.
Je rád, že se začalo dařit jeho parťákům. Karlík konečně spojil výborný běh se střelbou. Obrovský posun zaznamenal Vítězslav Hornig.
„Všichni jsme rádi, že se Víťovi začalo dařit a je až neuvěřitelné, jaký progres udělal. Čím to, nedokážu říct. Bude na to mít vliv asi víc faktorů: váha, sebevědomí. Chytnul se, drží se nahoře a jsme rádi, že mu to takhle jde,“ tvrdí Václavík.
Naopak Michal Krčmář ještě v kariéře pokračuje i v dalším ročníku elitního seriálu. „Pro český biatlon a pro tým je to určitě důležité. Michal furt drží svůj vysoký standard, ať už je to ve štafetách, v individuálních závodech, furt patří k užší světový špičce. Další rok je dobře, pokud mu to doma dovolili, pro český biatlon jenom pozitivní věc,“ ví Václavík.
Jakým směrem se teď bude jeho pozornost ubírat? „Tuhle otázku dostávám každý druhý den. A já odpovídám, že teď aktuálně nevím,“ říká.
„Teď si chci pár měsíců odpočinout, ztratit se, utříbit si myšlenky a rozhodnout se, co dál. Je možné, že to bude u biatlonu, nebo jinde, ale těším se, co tahle nová etapa přinese,“ vyhlíží Václavík.