Sama vyprávěla, že po Ruhpoldingu na tom nebyla psychicky nejlépe, výkon ve zkrácené verzi vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě jí ale vlil čerstvou krev do žil. Tereza Voborníková skončila jako nejlepší česká biatlonistka desátá a náladu jí spravil nejen výkon, ale i mohutné podporování fanoušků v celé Vysočina Areně.
Voborníková o teplu v zimě a tempu. Diváci? Husí kůže, líčila
Pravdou je, že na minulé zastávce Světového poháru od sebe očekával daleko víc. Nakonec z toho bylo jen šedesáté místo ve sprintu a polepšení o deset pozic v následné stíhačce, kam se kvalifikovala jako poslední.
Voborníková se dvěma chybami na střelnici zaostala za vítěznou Francouzkou Justine Braisazovou-Bouchetovou o 1:44,6 minuty.
Kdyby netrefila pouze jeden terč, pravděpodobně by byla třetí. „Ale na kdyby se nehraje,“ uvedl expert ČT sport Ivan Masařík.
„Moc ráda jsem za ty ležky, vím o těsné ráně vestoje, doufám, že byla nahoře, mrzí mě to. Ta druhá rána myslím mohla spadnout,“ říkala v rozhovoru pro ČT sport.
„Přišlo mi, že jsem se vždy hrozně dlouho vydejchávala a myslela jsem si, že střílím hrozně pomalu,“ dodala Voborníková. Ačkoli mrznulo a velmi silně mrholilo, nevadilo jí to.
„Na Nové Město byly ty podmínky docela dobré, samozřejmě si to tady musí člověk víc hlídat, protože nechce, aby se mu načítaly vteřinky. Dneska z těch dní tady je nejtepleji, naštěstí mi bylo teplo,“ vysvětlila.
Velice jí potěšily tisíce fanoušků, které opět zavítaly do Vysočina Areny. „Je to fakt neuvěřitelné, jsem strašně šťastná, že to můžeme poslední roky zažívat. Na trati už jsem pak tolik nevnímala, ale když jsem na startu byla, tak jsem z toho měla úplně husí kůži.“
Přiznala, že do závodu dala úplně vše. „Ale mám letos problém nastavit si nějaké tempo, že se mi líp jede za někým, a dnes jsem jela prakticky celý závod sama.“
Expert ČT sport Roman Dostál ocenil na Voborníkové zjevný nárůst pohody. „Na střelnici předvedla položky střílené s jistotou, i když tam ve stojkách vždy jedna chyba přišla, ale běžecky jí to odjíždí, byl to nějaký osmadvacátý běžecký čas,“ zdůraznil.