Ilona Plecháčová rozjásala Vysočina Arenu. Ranní nervozitu nechala za sebou, na střelnici minula jediný terč a hnána mnohatisícovým davem dorazila do cíle jako osmnáctá. Obrovsky šťastná. V euforii do kamery ukázala srdce, pár minut poté už se objímala se svými nejbližšími a vstřebávala mimořádný zážitek. Zatím ten největší v kariéře.
Boží od začátku do konce, libovala si po životním závodu Plecháčová. Změní se nedělní plány?
„Hezký večer,“ byla její první slova v rozhovoru pro Českou televizi a trochu tak napodobila „dobrý den“ Terezy Voborníkové.
Doposud bylo jejím maximem ve Světovém poháru 68. místo v Hochfilzenu. O měsíc a půl později zlepšení o 50 míst.
„Neskutečně jsem si to užila, bylo to boží od začátku do konce. Jsem strašně vděčná,“ podotkla po vydatné dvanáctiapůlkilometrové porci.
Na střelnici se chybovalo, Plecháčová ovšem nedala na sobě znát, že by ji domácí půda svazovala. Přiznala, že od rána byla nervózní, pak už se ale jen soustředila na to, co má naučené z tréninku.
„Ta jedna chyba mě trošku mrzí, protože o ní vím. Měla jsem tam zaseknutý náboj, trochu jsem zmatkovala, ale nakonec jsem to ustála. Poslední položku jsem si pohlídala,“ vyprávěla.
Při poslední položce tribuny hřměly, Plecháčová zůstala koncentrovaná. „Podpora byla neuvěřitelná. Na trati to hnalo obrovsky, neslyšela jsem svůj dech. Všem moc děkuju, protože mi to pomohlo, to poslední kolo mi už totiž moc nechutnalo,“ přiblížila devatenáctiletá česká reprezentantka.
Závěrečná rovinka, jásot ochozů. Finiš ze všech sil. „Nevěděla jsem, co se děje, byla jsem v euforii.“
„Jsem strašně ráda, že jsem předvedla, co umím na tréninku, na čem celý rok pracuju. Děkuju moc trenérovi, jsem ráda, že jsme to dotáhli takhle daleko, a doufám, že tohle bude teprve začátek,“ doplnila i s odkazem na svého kouče Jindřicha Šikolu.
Další závod doma nebo odlet na mistrovství Evropy?
Za několik málo minut spočinula v objetí svých nejbližších. Nechyběly ani slzy štěstí. Ovšem program v Novém Městě je neúprosný, v sobotu jsou na programu štafety a v neděli závod s hromadným stratem. Plecháčová figuruje v provizorní startovní listině.
„S tímhle jsem vůbec nepočítala. Myslela jsem, že odletím se svou skupinou na mistrovství Evropy,“ dodala usměvavá česká biatlonistka.
„Ilča má před sebou mistrovství Evropy, takže jsme jí nechtěli dávat ‚trojdenku‘. Pořád je s otazníkem i její start v neděli v masáku, spíš ji chceme šetřit směrem k Evropě. Nejdřív to musíme zkonzultovat s jejím trenérem (Jindřichem Šikolou), jak se na to tváří, a uvidíme,“ doplnil k nečekané možnosti trenér žen Lukáš Dostál.