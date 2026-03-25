Rekordní sledovanost. Biatlon oslovil v uplynulé sezoně přes 5 milionů diváků

Biatlonové přímé přenosy v České televizi zaznamenaly enormní divácký zájem. Závody Světového poháru a zimních olympijských her sledovalo na ČT sport a ČT sport Plus v průměru 480 tisíc diváků starších čtyř let s podílem na sledovanosti 25,19 %. Celkový zásah pak činil 5,12 milionu diváků. Šlo o výrazný nárůst oproti minulé sezoně o více než 2,2 milionu diváků.
„Silný divácký zájem je pro nás potvrzením, že veřejnoprávní vysílání má ve sportu nezastupitelné místo. Biatlon nabízíme všem divákům, kteří tak mohou napříč celou republikou společně prožívat největší biatlonové momenty,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Jednoznačně nejsledovanější byly přenosy z únorových zimních olympijských her v Itálii. V průměru je vidělo 935 tisíc diváků (900 tisíc v televizi a 35 tisíc na streamu).
Smíšenou štafetu sledovalo 1,76 milionu diváků, stíhací závod žen pak 1,62 milionu. Šlo o nejsledovanější biatlonové závody v historii ČT sport.
„Jsou to skvělá čísla, která potvrzují dlouhodobou popularitu biatlonu mezi českými diváky. Těší nás, že se nám daří oslovovat nejen tradiční fanoušky, ale i nové publikum, a to jak prostřednictvím televizního vysílání, tak digitálních platforem,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
Mimo zimní olympijské hry byly nejsledovanější přenosy z domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě, které průměrně sledovalo 582 tisíc diváků (569 tisíc v televizi a 13 tisíc na streamu). Celkem 776 tisíc diváků vidělo závod smíšených štafet, ve kterém dojel český tým na třetím místě. Druhý v pořadí byl hromadný start žen se 752 tisíci diváky.
Rekordní počet přenosů včetně parabiatlonu
„Česká televize v letošní sezoně odvysílala rekordní počet přímých přenosů z biatlonu. Vše odstartovalo v říjnu, kdy se v Mnichově uskutečnil premiérový ročník exhibice na kolečkových lyžích. Kromě všech závodů ze Světového poháru i ze zimních olympijských her v Itálii jsme divákům nabídli také přenosy z mistrovství Evropy i juniorského mistrovství světa. Novinkou v našem vysílání byly závody v parabiatlonu ze zimní paralympiády. Celkově se jednalo o 92 přímých přenosů,“ prozradil šéfredaktor brněnské redakce ČT sport a garant biatlonu v ČT Petr Kubásek.
Fanoušci na ČT sport mohli v uplynulé sezoně vidět české úspěchy v podobě bronzu Terezy Voborníkové na zimních olympijských hrách a jejího vynikajícího závěru sezony, dvě medailová umístění štafet v pohárových závodech či medaile Simony Bubeníčkové a Cariny Edlingerové z paralympijských her.
„Fanouškům se jednoduše líbí biatlon. Na náš sport chodí nebo jej sledují v televizi, i když právě naši sportovci nezáří, a to proto, že drama a zápletky jim nabídnou třeba světové hvězdy. Jsem přesvědčený, že letošní zima představovala další zlom ve sledovanosti, popularitě i v celkovém vnímání biatlonu. A v tom nám právě Česká televize ohromně pomáhá. Přesto skutečnost, že dva z nejsledovanějších biatlonových závodů v historii ČT sport mají letošní razítko, mě překvapila. Vždyť jsme díky fanouškům překonali i zlatou éru Gábiny Soukalové a jejích parťáků,“ dodal prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.