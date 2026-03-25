Hornig a Voborníková vyhráli exhibici v supersprintu, Václavík zamával biatlonu

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková triumfovali na exhibičním mistrovství republiky v supersprintu. Šestadvacetiletý Hornig dnes zvítězil v areálu v jabloneckých Břízkách o 1,1 sekundy před Janem Gregorem, třetí byl úřadující šampion Tomáš Mikyska. Voborníková uspěla o 1,6 sekundy před Terezou Vinklárkovou, třetí skončila Jessica Jislová.
Jilemnický rodák Hornig, který skončil v celkovém hodnocení Světového poháru na 19. místě, dnes uspěl před několika stovkami diváků v Jablonci i přes čtyři chyby na střelnici. Zvítězil také díky rychlému běhu, druhý Gregor musel na jedno trestné kolo méně.
„Za vítězství jsem moc rád, ale o výsledek zase tolik nešlo. Šlo o to si to tady užít s fanoušky. Přišlo jich hodně a tohle děláme pro ně,“ řekl Hornig.
Pětadvacetiletá Voborníková korunovala životní sezonu, v níž vybojovala olympijský bronz v závodu s hromadným startem a také skončila v neděli třetí ve stejné disciplíně závěrečného podniku Světového poháru v Oslu. Na střelnici dnes chybovala třikrát, stejně jako její jmenovkyně Vinklárková, která doběhla hned za ní.
„Když jsem sem jela autem a pršelo, tak jsem se moc netěšila, ale díky bohu se počasí umoudřilo. Atmosféra tu byla super a jsem ráda, že tu mohu být. A také jsem ráda, že se mi to tu podařilo prolomit a odvezu si medaili z exhibice,“ uvedla Voborníková.
Na dnešní akci v Jablonci uzavřel kariéru po 11 sezonách ve Světovém poháru dlouholetý reprezentant Adam Václavík. Dvaatřicetiletý závodník se dnes rozloučil ve finálové jízdě desátým místem. Po dojezdu do cíle si užil oslavy s reprezentačními kolegy a fanoušky.
„Byly tam nějaké milníky jako mistrovství Evropy nebo některé závody na Světovém poháru, za které se nemusím stydět. Plus určitě ve štafetách byla spousta hezkých chvil. Celkově mezi slasti patří i zážitky s mými kolegy a na to budu vzpomínat do smrti,“ doplnil Václavík.