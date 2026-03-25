Biatlon

Hornig a Voborníková vyhráli exhibici v supersprintu, Václavík zamával biatlonu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková triumfovali na exhibičním mistrovství republiky v supersprintu. Šestadvacetiletý Hornig dnes zvítězil v areálu v jabloneckých Břízkách o 1,1 sekundy před Janem Gregorem, třetí byl úřadující šampion Tomáš Mikyska. Voborníková uspěla o 1,6 sekundy před Terezou Vinklárkovou, třetí skončila Jessica Jislová.

Jilemnický rodák Hornig, který skončil v celkovém hodnocení Světového poháru na 19. místě, dnes uspěl před několika stovkami diváků v Jablonci i přes čtyři chyby na střelnici. Zvítězil také díky rychlému běhu, druhý Gregor musel na jedno trestné kolo méně.

„Za vítězství jsem moc rád, ale o výsledek zase tolik nešlo. Šlo o to si to tady užít s fanoušky. Přišlo jich hodně a tohle děláme pro ně,“ řekl Hornig.

Pětadvacetiletá Voborníková korunovala životní sezonu, v níž vybojovala olympijský bronz v závodu s hromadným startem a také skončila v neděli třetí ve stejné disciplíně závěrečného podniku Světového poháru v Oslu. Na střelnici dnes chybovala třikrát, stejně jako její jmenovkyně Vinklárková, která doběhla hned za ní.

„Když jsem sem jela autem a pršelo, tak jsem se moc netěšila, ale díky bohu se počasí umoudřilo. Atmosféra tu byla super a jsem ráda, že tu mohu být. A také jsem ráda, že se mi to tu podařilo prolomit a odvezu si medaili z exhibice,“ uvedla Voborníková.

Na dnešní akci v Jablonci uzavřel kariéru po 11 sezonách ve Světovém poháru dlouholetý reprezentant Adam Václavík. Dvaatřicetiletý závodník se dnes rozloučil ve finálové jízdě desátým místem. Po dojezdu do cíle si užil oslavy s reprezentačními kolegy a fanoušky.

„Byly tam nějaké milníky jako mistrovství Evropy nebo některé závody na Světovém poháru, za které se nemusím stydět. Plus určitě ve štafetách byla spousta hezkých chvil. Celkově mezi slasti patří i zážitky s mými kolegy a na to budu vzpomínat do smrti,“ doplnil Václavík.

EXKLUZIVNĚKonec kariéry? Možná ještě ne, překvapila Vinklárková. Co se teď musí stát?

24. 3. 2026

Konec kariéry? Možná ještě ne, překvapila Vinklárková. Co se teď musí stát?

EXKLUZIVNĚO zapomenuté malorážce i potenciálu. Václavík vysvětluje, proč končí s biatlonem

23. 3. 2026

O zapomenuté malorážce i potenciálu. Václavík vysvětluje, proč končí s biatlonem
